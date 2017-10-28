По его словам, знаменитый партизан был связан с убийством евреев, сообщает LNK.
Председатель госкомиссии по исторической памяти Арунас Гумуляускас говорит, что Зурофф не располагает никакими документами, которые подтверждали бы его утверждения, а такие нападки он скорее рассчитывал услышать из России, чем от него.
"Хочу подчеркнуть одну вещь, я сюда приехал не как критик или враг Литвы", - сказал Зурофф. Он утверждает, что у него есть доказательства того, что А. Раманаускас- Ванагас руководил убийством евреев.
"Он участвовал в преследовании евреев в Друскининкай в первые недели нацистской оккупации. Он был одним из руководителей повстанческих групп, его отряд активно преследовал евреев, стрелял коммунистов. А эти коммунисты часто были евреями", - сказал он.
Зурофф отметил, что ему точно неизвестно, сам ли Раманаускас- Ванагас участвовал в убийствах.
"Мы не знаем, сам ли он стрелял. Однако он руководил подразделением, которое стреляло. Так что же за это нужно награждать? Скажите это семьям, близких которых они убили", - сказал он.
По словам Гумуляускаса, историки биографию Раманаускаса - Ванагаса изучали десятилетиями, однако никаких проблемных документов не обнаружили.
"Если уж говорить о расстреле евреев, то в Друскининкай гетто появилась 16 июля, а 7 июля сам Раманаускас начал работать на гражданской работе в правлении курорта. В этом случае наши исторические исследования доказывают, что у него не было возможности участвовать в убийстве евреев или, например, принимать участие в вооруженном восстании", - сказал он.
В то же время Зурофф уверен, что Раманаускас -Ванагас был агентом КГБ.
"Я отвечу вам вопросом на вопрос, хотя это не в моих правилах. Если бы он был агентом КГБ, то разве КГБ его расстреляло бы?", - сказал Гумуляускас.
Тем временем, в Варене в своей усадьбе живёт и последний оставшийся в живых партизан Юзас Якавонис-Тиграс, который вместе с Ванагасом боролся и вместе прятался с ним в бункерах.
Он сказал что это обвинение в отношении Ванагаса уму непостижимо и является клеветой, ведь он столько отдал в борьбе за Литву. Партизан уверен, что новые факты о Ванагасе не соответствуют действительности.
"О Ванагасе это она уже сама придумала, иначе и быть не может, или это кем-то заказано. Она сама поймёт, что это очень плохо, что она пошла по этому пути", - сказал 93-летний партизан.
Вильнюс поддержал всероссийскую акцию за бойкот выборов (41)
Русское Европейское движение провело в литовской...
Предупреждение синоптиков: ночью поднимется сильный ветер
Синоптики предупреждают, что уже сегодня вечером...
В День Св. Валентина возле правительства Литвы робот "поженит" гoмосексуалов (142)
В День Св. Валентина - 14 февраля - в Вильнюсе...
Дизайнер Статкявичюс подал в суд на телеведущего Альгиса Раманаускаса (7)
Известный литовский дизайнер Юозас Статкявичюс...
Рейтингы консерваторов в Литве растут, а "крестьян" стабилизировались (5)
Рейтинги литовских партий остаются стабильными -...
TOP новостей
Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (184)
2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...
Предупреждение синоптиков: ночью поднимется сильный ветер
Синоптики предупреждают, что уже сегодня вечером...
В День Св. Валентина возле правительства Литвы робот "поженит" гoмосексуалов (142)
В День Св. Валентина - 14 февраля - в Вильнюсе...
Депутаты предлагают увеличить штрафы за превышение скорости (20)
Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас...
Ликвидируется лицензия туроператора Travelonline Baltics
Литовский Департамент туризма (ДТ) ликвидирует...