Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты Ванагайте Эфраим Зурофф в Сейме потребовал, чтобы следующий год в Литве не был объявлен годом послевоенного главы партизанов Адольфаса Раманаускаса -Ванагаса.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Genocido aukų muziejaus nuotr.

По его словам, знаменитый партизан был связан с убийством евреев, сообщает LNK.

Председатель госкомиссии по исторической памяти Арунас Гумуляускас говорит, что Зурофф не располагает никакими документами, которые подтверждали бы его утверждения, а такие нападки он скорее рассчитывал услышать из России, чем от него.

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"Хочу подчеркнуть одну вещь, я сюда приехал не как критик или враг Литвы", - сказал Зурофф. Он утверждает, что у него есть доказательства того, что А. Раманаускас- Ванагас руководил убийством евреев.

"Он участвовал в преследовании евреев в Друскининкай в первые недели нацистской оккупации. Он был одним из руководителей повстанческих групп, его отряд активно преследовал евреев, стрелял коммунистов. А эти коммунисты часто были евреями", - сказал он.

Зурофф отметил, что ему точно неизвестно, сам ли Раманаускас- Ванагас участвовал в убийствах.

"Мы не знаем, сам ли он стрелял. Однако он руководил подразделением, которое стреляло. Так что же за это нужно награждать? Скажите это семьям, близких которых они убили", - сказал он.

По словам Гумуляускаса, историки биографию Раманаускаса - Ванагаса изучали десятилетиями, однако никаких проблемных документов не обнаружили.

"Если уж говорить о расстреле евреев, то в Друскининкай гетто появилась 16 июля, а 7 июля сам Раманаускас начал работать на гражданской работе в правлении курорта. В этом случае наши исторические исследования доказывают, что у него не было возможности участвовать в убийстве евреев или, например, принимать участие в вооруженном восстании", - сказал он.

В то же время Зурофф уверен, что Раманаускас -Ванагас был агентом КГБ.

"Я отвечу вам вопросом на вопрос, хотя это не в моих правилах. Если бы он был агентом КГБ, то разве КГБ его расстреляло бы?", - сказал Гумуляускас.

Тем временем, в Варене в своей усадьбе живёт и последний оставшийся в живых партизан Юзас Якавонис-Тиграс, который вместе с Ванагасом боролся и вместе прятался с ним в бункерах.

Он сказал что это обвинение в отношении Ванагаса уму непостижимо и является клеветой, ведь он столько отдал в борьбе за Литву. Партизан уверен, что новые факты о Ванагасе не соответствуют действительности.

"О Ванагасе это она уже сама придумала, иначе и быть не может, или это кем-то заказано. Она сама поймёт, что это очень плохо, что она пошла по этому пути", - сказал 93-летний партизан.

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