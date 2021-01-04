Сообщение с Великобританией восстановлено, но вылететь в Литву смогли 4 пассажира из 50

В редакцию Delfi обратились две женщины, которые не смогли вылететь из аэропорта Лондон Саутенд. По их словам, не смогли вылететь около 50 человек, поскольку компания Ryanair по-своему интерпретировала постановление правительства Литвы.

"В субботу я должна была прилететь из Лондона в Вильнюс, но в аэропорту мне сказали что я смогу вылететь, только если предоставлю отрицательный результат теста на COVID-19 (его надо сделать за свой счет!).

За день до вылета я проверила информацию о полете, никаких подобных предупреждений не было. Мне ничего не сообщили и по эл. почте. Из примерно 50 пассажиров вылетели всего 4", – рассказала женщина.

Она сказала, что звонила в отдел по обслуживанию клиентов Ryanair, ей ответили, что им неизвестно о том, что Литва разрешила делать тесты уже на месте.

"Нам не дали вылететь. Это халатность, которая дорого стоит, Ryanair не волнуют ее клиенты. Одному молодому человеку некуда было идти, ему даже не помогли найти гостиницу – из аэропорта его также выставили.

Когда мы связались с компанией по интернету, перед нами никто не извинился, нам не предложили гостиницу, нам не объяснили, что делать дальше", - сказала женщина.

По ее словам, специалист только сказал, что надо писать жалобу, тогда будут решать, чья это вина - Ryanair или нет, а пока они не обязаны заботиться о клиентах.

Позже, когда мы позвонили в Ryanair, нам сказали, что отрицательный результат теста "точно не нужен".

Другая женщина сказала, что ее родители 2 января не смогли вылететь, а через день смогли уже из другого аэропорта на самолете той же авиакомпании Ryanair, и никакие результаты теста не требовались.

Напомним, что авиасообщение с Великобританией было восстановлено, но ужесточены требования. Приезжие либо должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, либо сдать тест в Литве и изолироваться до получения его результата, либо провести 10 дней в изоляции.