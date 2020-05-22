"Сегодня поступила информация о смерти одного из пациентов от заболевания COVID-19, этот пациент был госпитализирован в Отделение торакальной хирургии, он относился к возрастной группе 71–80 лет и у него были сопутствующие онкологические заболевания", - сказала на пресс-конференции в пятницу заведующая Отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскене.
По ее словам, в официальную статистику смертей это случай (62-й) будет включен в субботу. По официальным данным на пятницу, от коронавируса в Литве умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.
За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, совокупное количество подтвержденных случаев составляет 1604, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Продолжают болеть COVID-19 424 зараженных, 1111 человек выздоровели.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр жестокую установку изменил, но реальность иная: людей старше 60 лет от работы отстраняют (112)
Излюбленное министром здравоохранения Аурелиюсом...
Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет (16)
С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы...
Медики Литвы: быстрые тесты не подходят для диагностики коронавируса (7)
Быстрые тесты, выявляющие антитела в крови, показывают...
Сообщается о еще одной смерти от коронавируса в Литве (5)
В пятницу стало известно о еще одной смерти от...
Эпидемиолог рассказала, когда количество случаев COVID-19 в Литве может вырасти (24)
19 мая сообщили о 15 новых случаях коронавируса в Литве,...