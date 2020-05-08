Сообщается о 6 новых случаях коронавируса: в Вильнюсе, Клайпеде и Картяне

"В пятницу мы получили информацию о том, что COVID-19 диагностирован у пациента Вильнюсской клинической больницы, пациента перевезли в Сантаришкскую клинику, он входит в группу риска", – сказала Лингене.
По последним данным, в Клайпедской университетской больнице заболел работник. Кроме того, не кончается история в Картяне, там заболели еще 4 пациента, но об этом ничего больше сказать не могу, поскольку ситуация свежая", – сказала Лингене.
В пятницу утром сообщили о 3 новых случаях коронавируса, зафиксированных в четверг. 6 новых случаев – пятничные.
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