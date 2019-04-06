В Вильнюсе из-за облаков будет выглядывать солнце, поэтому воздух прогреется до 13 градусов тепла.
В воскресенье в Литву придет зона низкого давления. Солнце будет выглядывать гораздо реже, но по-прежнему будет тепло.
В воскресенье ночью облачность увеличится, однако вероятность дождя пока будет невелика. Будет дуть легкий юго-восточный ветерок. Облака не дадут воздуху остыть, поэтому ночью будет 1–6 градусов тепла.
В воскресенье днем будет облачно с прояснениями. Местами, наиболее вероятно - на востоке, пройдет небольшой дождь. Ожидается восточный, юго-восточный ветер. В большей части районов температура воздуха составит 10–14 градусов тепла, а на юге Жемайтии и в Сувалкии воздух снова прогреется до 15–17 градусов.
В понедельник по-прежнему будет тепло, однако увеличится вероятность дождя.
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