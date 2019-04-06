В субботу в Литву придет зона высокого давления, увеличится облачность. На юге страны появятся первые низкие облака, однако дождя не ожидается. Будет дуть восточный ветер силой 8–13 м/с. Температура на востоке составит 11–14 градусов, а на западе поднимется до 15–16 и даже до 17 градусов тепла.
© DELFI / Karolina Pansevič

В Вильнюсе из-за облаков будет выглядывать солнце, поэтому воздух прогреется до 13 градусов тепла.

В воскресенье в Литву придет зона низкого давления. Солнце будет выглядывать гораздо реже, но по-прежнему будет тепло.

В воскресенье ночью облачность увеличится, однако вероятность дождя пока будет невелика. Будет дуть легкий юго-восточный ветерок. Облака не дадут воздуху остыть, поэтому ночью будет 1–6 градусов тепла.

В воскресенье днем будет облачно с прояснениями. Местами, наиболее вероятно - на востоке, пройдет небольшой дождь. Ожидается восточный, юго-восточный ветер. В большей части районов температура воздуха составит 10–14 градусов тепла, а на юге Жемайтии и в Сувалкии воздух снова прогреется до 15–17 градусов.

В понедельник по-прежнему будет тепло, однако увеличится вероятность дождя.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве ввели новшество: не переплачивайте в автосервисах

С 1 апреля 2019 года литовские водители могут менять...

Европейский гуманитарный университет получил новую образовательную лицензию

Действующему в Вильнюсе Европейскому гуманитарному...

Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius Kristina Pocytė, Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius

Один визит к нотариусу стоил месячной зарплаты: пора пересматривать расценки? (52)

Литовские нотариусы утверждают, что их зарплаты одни из...

Солнечному периоду в Литве приходит конец (6)

В субботу в Литву придет зона высокого давления,...

Журналисты в суде продолжают добиваться аудиозаписи правительственного совещания (3)

Журналисты в суде продолжают добиваться получения...

TOP новостей

Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius Kristina Pocytė, Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius

Один визит к нотариусу стоил месячной зарплаты: пора пересматривать расценки? (52)

Литовские нотариусы утверждают, что их зарплаты одни из...

В Литве ввели новшество: не переплачивайте в автосервисах

С 1 апреля 2019 года литовские водители могут менять...

Солнечному периоду в Литве приходит конец (6)

В субботу в Литву придет зона высокого давления,...

Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (33)

В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...

Vytenis Andriukaitis Gitanas Nausėda Ingrida Šimonytė announces her presidential bid Valdemaras Tomaševskis

Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (101)

12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...