Сокращение плановых услуг становится реальностью: в Вильнюсе одна больница выделила три отделения для ковидных больных

"Было решено, что с пятницы больница по адресу ул. Антакальнё, 124, будет оказывать услуги пациентам с COVID-19. К пятнице подготовят 130 коек для больных COVID-19. Уже в пятницу 20 пациентам можно гарантировать лечение кислородом. В ближайшие дни количество таких мест увеличиться до 86.
Все другие пациенты могут обращаться за помощью в отделении по адресу ул. Антакальнё, 57. Там по-прежнему будут работать два хирурга, предоставляющих плановую помощь, и другие специалисты – хирургического, терапевтического, детского, акушерского и гинекологического отделений. (…) В больнице сократится количество плановых пациентов, закрывается одно хирургическое отделение и три отделения терапевтического профиля", - сказал директор больницы Наримантас Маркявичюс.
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