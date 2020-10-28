Сокращение плановых услуг становится реальностью: в Вильнюсе одна больница выделила три отделения для ковидных больных

"Было решено, что с пятницы больница по адресу ул. Антакальнё, 124, будет оказывать услуги пациентам с COVID-19. К пятнице подготовят 130 коек для больных COVID-19. Уже в пятницу 20 пациентам можно гарантировать лечение кислородом. В ближайшие дни количество таких мест увеличиться до 86.

Все другие пациенты могут обращаться за помощью в отделении по адресу ул. Антакальнё, 57. Там по-прежнему будут работать два хирурга, предоставляющих плановую помощь, и другие специалисты – хирургического, терапевтического, детского, акушерского и гинекологического отделений. (…) В больнице сократится количество плановых пациентов, закрывается одно хирургическое отделение и три отделения терапевтического профиля", - сказал директор больницы Наримантас Маркявичюс.