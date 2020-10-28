aA
В Литве распространяется коронавирус и сокращение плановых услуг становится реальностью. В Вильнюсе еще одна больница – Вильнюсская городская клиническая больница с пятницы будет лечить ковидных пациентов.
Сокращение плановых услуг становится реальностью: в Вильнюсе одна больница выделила три отделения для ковидных больных
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Было решено, что с пятницы больница по адресу ул. Антакальнё, 124, будет оказывать услуги пациентам с COVID-19. К пятнице подготовят 130 коек для больных COVID-19. Уже в пятницу 20 пациентам можно гарантировать лечение кислородом. В ближайшие дни количество таких мест увеличиться до 86.

Все другие пациенты могут обращаться за помощью в отделении по адресу ул. Антакальнё, 57. Там по-прежнему будут работать два хирурга, предоставляющих плановую помощь, и другие специалисты – хирургического, терапевтического, детского, акушерского и гинекологического отделений. (…) В больнице сократится количество плановых пациентов, закрывается одно хирургическое отделение и три отделения терапевтического профиля", - сказал директор больницы Наримантас Маркявичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Положение в каунасской ковидной больнице приближается к критическому: не хватает врачей (2)

В Литве значительно растет число заболевших Covid-19 ....

В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти (20)

Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...

Карбаускис о жалобе ИАПЛ-СХС: парламент мог бы обратиться в Конституционный суд

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что...

Жизнь меняется: карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы  возвращаются и штрафы (144)

С сегодняшнего дня до 24.00 ч. 11 ноября карантин введен...

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета ответил на критику Вериги (23)

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета...

TOP новостей

Жизнь меняется: карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы  возвращаются и штрафы (144)

С сегодняшнего дня до 24.00 ч. 11 ноября карантин введен...

Правительство Литвы одобрило отмену всех мероприятий и собраний (9)

В среду правительство Литвы приняло решение по...

В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти (20)

Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...

Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией (73)

Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся...

Из-за ограничений снижается оборот ресторанов, грозит закрытие некоторых заведений (22)

"На данный момент оборот наших ресторанов снизился на...

|Maža didelių žinių kaina