"Это означает, что польские пограничники по-прежнему будут проверять личные документы прибывающих в их страну, а тем, кто едет в Польшу, придется соблюдать действующие внутри страны запреты и ограничения", - говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Транзит иностранцев через территорию Польши по-прежнему будет запрещен.

Исключение распространяется только на водителей грузовых коммерческих рейсов и их транспортные средства.

СОГГЛ напоминает, что с 11 мая из Литвы в Польшу можно ехать по работе, бизнесу или учебе. К таким лицам не применяется требование 14-дневной изоляции.

Польским пограничникам нужно предъявить документы, подтверждающие причины поездки.

Окончательное решение о разрешении на въезд в Польшу принимают польские пограничники.