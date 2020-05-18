"Это означает, что польские пограничники по-прежнему будут проверять личные документы прибывающих в их страну, а тем, кто едет в Польшу, придется соблюдать действующие внутри страны запреты и ограничения", - говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Транзит иностранцев через территорию Польши по-прежнему будет запрещен.
Исключение распространяется только на водителей грузовых коммерческих рейсов и их транспортные средства.
СОГГЛ напоминает, что с 11 мая из Литвы в Польшу можно ехать по работе, бизнесу или учебе. К таким лицам не применяется требование 14-дневной изоляции.
Польским пограничникам нужно предъявить документы, подтверждающие причины поездки.
Окончательное решение о разрешении на въезд в Польшу принимают польские пограничники.
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