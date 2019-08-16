В августе сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) выявили два случая незаконного использования беспилотных летательных аппаратов в бесполетной зоне Игналинской АЭС.
СОГГЛ напоминает, что существует ряд запретов и ограничений на территории Игналинской АЭС. Одно из них - бесполетная зона над электростанцией, радиус которой составляет около 10 км.
Этот запрет регулируется Законом о ядерной энергии.
Нарушившим закон грозит штраф в размере от 200 до 400 евро и конфискация беспилотного средства, предупреждает СОГГЛ.
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