С 2018 г. алименты на детей, чьи родители не выполняют свой долг, выплачивает Фонд социального страхования ("Содра"). "Содра" намерена жестко проверять все счета должников и автоматически считывать с них средства.

В репортаже Люды Кудиновой своей историей поделилась жительница Вильнюса Надежда. Она воспитывает двоих детей, а ее муж, который работает то в Литве, то за границей, не платит алименты.

Выплаты на обоих детей она получает от государства. Каждый месяц на каждого из детей она получает по 50 евро.

За 13 лет долг составил 15 000 евро. В Литве таких должников, которые не платят алименты, больше 30 000. Они должны бюджету около 120 млн. евро.

До сих пор алименты платил Государственный фонд содержания детей, он же и занимался взысканием средств с должников. С января этим занимается "Содра". Она не намерена церемонится с должниками – все их счета проверят и снимут с них деньги без предупреждения.

Директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал, что у Государственного фонда содержания детей, такой возможности не было.

"Они работали с приставами, а это сложно, поскольку надо работать с каждым приставом отдельно. У "Содры" иные технические возможности. Мы работаем с должниками автоматически", – сказал Синкявичюс.

По его словам, от "Содры" не спрячутся и те, кто работает за границей. Деньги будут снимать не только с новых должников, но и с тех, у кого их взыскать не смог Государственный фонд содержания детей.

"Мы будем работать в соответствии с регламентом Евросоюза и с теми, кто работает за границей. В ЕС действует такой порядок, что если компетентное ведомство взыскивает долги, то оно обращается в соответствующее ведомство Великобритании или Ирландии, и оно будет списывать средства со счетов", – сказал Синкявичюс.

Представитель Национального объединения мам Раса Жемайте сомневается в эффективности нового порядка: "Содра" может лишь арестовать счет и снять с него деньги, а если счета нет или счет в другой стране. Есть много вопросов".

Сейчас максимальная сумма, которую "Содра" выплачивает на детей, на которых родители не платят алименты, – это 68,40 евро. С должников эти суммы пока не взыскивают. Работа по взысканию начнется через два месяца.