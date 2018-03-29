Кроме того, десятки тысяч работников получили извещения через электронную систему "Содры", в которых указано, что в свое время зарплаты им платили не в литах, а в евро.

Такие труднообъяснимые действия Фонда социального страхования на своей шкуре почувствовал компания Biuro. В компании работают почти 1800 человек, их средняя зарплата 438 евро. Ежемесячно, компания платит за них в "Содру" больше 385 000 евро налогов.

По данным "Содры", компания исправно платит налоги и не является должником. Поэтому известие о миллионной задолженности было сюрпризом для руководителей компании (насчитан долг в 1 129 060,86 евро).

Директор Biuro Валдас Страздас охарактеризовал ситуацию так:

"Это очень плохо. Мы в шоке. Мы обратились к юристам, чтобы они связались с "Содрой" письменно. Вчера было общение на словах, но мы видим, что это ничего не дало. Просто нет слов.

Во-первых, вчера нам сказали, что появившаяся задолженность аннулирована. Но еще вчера вечером в системе "Содры" она была, сегодня она есть на сайте Rekvizitai.lt и сегодня мы получили кажется 6 сообщений о принудительном взыскании долга.

Я не представляю, что это, но, получив сообщения, мы обратились к юристам. Это парализует компанию. Как в плане кредитного рейтинга, так и работников. У нас почти 1800 работников, мы платим им зарплаты, если начнутся какие-то действия, мы, вероятно, не сможем платить им зарплаты. Вот и составляем обращение, чтобы остановить процесс".

Он сказал, что не знает, какие действия может предпринять "Содра", но пока ситуацию "умом осознать сложно". Он предположил, что вероятно придется обращаться в суд.

"Еще один момент. Он касается сообщений, которые "Содра" рассылает работникам. Сегодня выяснилось, что им выслали намного больше сообщений, нежели мы думали. К нам обратились и те, кто уже у нас не работает, они тоже получили сообщения. Им шлют извещения, что, к примеру, в 2008 г они получали 500 евро, а на самом деле их зарплата была 500 литов. Люди в растерянности, спрашивают, что происходит, ведь они получали 500 литов, а им сообщают, что это было 500 евро.

Представители нашего отдела кадров сейчас отвечают на звонки. Мы думаем, что это коснулось около 30 000 человек - это примерно 2,5% всех работников Литвы", – удивлялся Страздас.

DELFI обратился за комментарием в "Содру". Журналистам ответили, что в последнее время наблюдается тенденция, что крупные компании регистрируются только в больших городах, в регионах их мало. По мере роста числа работодателей в крупных городах, растет нагрузка работников "Содры" в этих городах.

По этой причине часть этих работодателей стали обслуживать регионы. Например, из Вильнюса в Утену перенесли 43 компании, а из Каунаса в Шилале – 28. Для самих компаний это не имеет никакого значения, поскольку все общение проходит дистанционно.

"Мы приносим наши извинения за то, что при переносе из отдела в отдел произошел технический сбой.

Поэтому в течение непродолжительного времени была доступна неверная информация о якобы задолженности некоторых компаний. По этой причине и некоторые работники могли получать письма с данными, которые не соответствуют реальности.

Мы признаем нашу ответственность и делаем все, чтобы исправить положение", - сказал глава "Содры" Миндаугас Синкявичюс.