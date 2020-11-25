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В период между двумя карантинами – в третьем квартале этого года – снова росли доходы работников и средняя зарплата, сообщает Фонд социального страхования ("Содра"). Она также отмечает, что пандемия больше повлияла на доходы женщин.
"Содра": средняя зарплата "на руки" в Литве увеличилась до 900 евро
© Shutterstock

"Похоже, что после первого карантина летом масштабы доходов выросли и в третьем квартале уровень доходов восстановился. Первый карантин только приостановил рост доходов во втором квартале, а в третьем доходы снова росли, как и в начале года", – сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.

Средние доходы в третьем квартале достигли 1411 евро "на бумаге" или 900 евро "на руки" – и за год увеличились на 11%.

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Доходы больше чем на 10% увеличились у 43% работников.

Между тем число безработных за год увеличилось с 60 000 до почти 90 000. Среднее пособие по безработице "на руки" составляло 356 евро.

Зитиките отметила, что кризис, вызванный пандемией, больше сказался на доходах женщин.

В третьем квартале число безработных среди мужчин выросло на 42%, а среди женщин - на 70%.

"В тех секторах, по которым карантин ударил большее всего, работает больше женщин. Больше всего среди уволенных - экскурсоводов, работников туркомпаний, администраторов гостиниц поваров, в этих сферах 70% работников - женщины", – заметила специалист.

Кроме того, много женщин работает в системе здравоохранения, а во время первого карантина, когда не работали детские сады и школы, больничные по присмотру за детьми брали в основном женщины (2/3).

"На данный момент зарплаты мужчин в Литве на 17% выше, чем зарплаты женщин. Эта разница с каждым годом уменьшается. Например, в 2018 году зарплаты мужчин были на 17% выше", – заметила Зитиките.

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