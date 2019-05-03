3 мая утром многих неприятно удивили полученные из Фонда социального страхования ("Содры") письма. В них были указаны непонятно откуда взявшиеся долги. Бухгалтеры стали искать возможные ошибки. Через несколько часов "Содра" признала, что это ошибка и призвала самозанятых жителей, получивших такие уведомления не спешить с оплатой "задолженности".
© DELFI / Kiril Čachovskij

Литовская ассоциация бухгалтеров и аудиторов 3 мая на своей странице в Facebook сообщила, что в 6 ч. "Содра" разослала жителям информацию о мнимых задолженностях.

"В письмах указаны несуществующие долги, работники "Содры" не могут объяснить их происхождение. Такие письма получили даже те жители, которые переплатили налоги "Содре".

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Во всех системах появилась информация о несуществующих на самом деле долгах. Так "Содра" испортила жителям налоговую историю", – сказано на сайте ассоциации.

Президент Ассоциации Дайва Чибирене сказала, что такая информация распространяется "Содрой" уже не в первый раз.

"Могу предположить, что происходит. Вопрос выплат членов малых товариществ, который появился в конце марта, до сих пор не решен. Я подозреваю, что после того как жители заполнили декларации, все члены малых товариществ стали должниками", – писала Чибирене.

Она также указала, что некоторые самозанятые жители также указали, что получили уведомления о задолженностях, которых не должно быть.

Журналисты DELFI обратились за комментарием в "Содру". Был получен ответ, что на самом деле закралась ошибка, которую сейчас исправляют.

В пресс-релизе "Содра" приносит извинения и просит не спешить с оплатой мнимой задолженности.

"Сейчас устраняют ошибки, допущенные программой, после того как их устранят, жителям вышлют реальную информацию.

Просим самозанятых граждан, которые сомневаются в верности информации, не спешить с оплатой задолженности.

Заверяем, что до того момента, как обновят информацию, взыскание задолженности осуществляться не будет, также не будут считать пеню.

"Содра" признает ошибку и устраняет ее, делает все, чтобы подобное в будущем не повторилось. Просим проявить терпение и приносим извинения", – сказано в сообщении.

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