"Содра" рассылает сообщения тысячам жителей Литвы: ждет решение на всю жизнь

"Жителям, которых включают в систему дополнительного пенсионного накопления, надо знать, что решение зависит только от них.

Наша цель - сделать так, чтобы все жители, которые включены в систему дополнительного накопления, знали об этом и знали, как и когда они должны принять решение", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Всего в систему дополнительного накопления на сегодняшний день включены 43 500 новых жителей.

Все они могут найти соответствующее уведомление на своей странице в "Содре" www.sodra.lt/gyventojui.

"Содра" напоминает, что жители могут выбирать:

Ничего не делать: тогда с июля они будут участвовать в системе в том фонде, который для них выбрали;

Обратиться в выбранный фонд: жители могут в любое время связаться с любым фондом и заключить с ним соглашение – необязательно это должен быть подобранный "Содрой" фонд;

Отказаться от участии в дополнительном накоплении: это лучше сделать через свою страницу на сайте www.sodra.lt/gyventojui, подав соответствующую заявку. Это можно сделать до последнего дня июля.