Портал etaplius.lt сообщает, что политик, который попал в парламент по списку "Порядка и справедливости" регулярно приезжает в усадьбу в Даукшяй (Мариямпольская мэрия). На минувшей неделе строители перекрывали крышу, на стройке находился и сам Пукас – это подтвердили местные жители и снимки журналистов портала. Увидев журналистов, депутат скрылся, позже его найти не удалось.

Правоохрана расследует дело в связи с сексуальными домогательствами Пукаса и обратилась в парламент с просьбой лишить его неприкосновенности. Парламент в свою очередь инициировал импичмент. Однако депутат заявил, что не может участвовать в процессах, поскольку он болен – до 7 декабря он находится на больничном. Из-за того что Пукас находится на больничном Конституционный суд Литвы не мог начать рассмотрение его дела – закрытое заседание намечено на 16 ноября, на него вызвали Пукаса и свидетелей.

После появления в СМИ сообщения о том, что Пукас, который уже давно находится на больничном, был неоднократно замечен на территории усадьбы, "Содра" решила проверить, насколько нетрудоспособен депутат.

Каунасское отделение Фонда социального страхования организует заседание консультационной комиссии врачей, которая оценит состояние здоровья Пукаса и решит, может ли быть продлен его больничный.

Между тем сам Пукас заверил журналистов DELFI, что чувствует себя очень плохо.

"Я сейчас в больнице, под капельницей... Здоровье ухудшилось после работ в выходные? Нет... У меня давно проблемы со здоровьем. Извините, пришла врач, не могу больше говорить", - сказал DELFI Пукас и положил трубку.

Во время беседы с журналистами он с трудом подбирал слова. Явно на встречу с представителями "Содры" Пукас не поедет.

Пукас сказал, что находится в Каунасской республиканской больнице. Эта больница находится рядом с домом депутата в Шанчай.

По данным прокуратуры, свидетельства очевидцев и полученные данные позволяют обоснованно предполагать, что в январе-феврале 2017 года Пукас мог сексуально домогаться зависимых от него по работе лиц.

Пукас утверждает, что он не виновен, что с ним расправляются политические оппоненты.