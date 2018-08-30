Если с сентября выпускник школы или вуза не будет ни работать, ни учиться, ему придется платить ОНЗ. В противном случае он не сможет бесплатно пользоваться услугами здравоохранения и у него появятся долги.

Чтобы не платить ОНЗ, человек должен учиться, работать или зарегистрироваться на Бирже труда.

Важно знать, что учеба в некоторых зарубежных вузах начинается с октября. В таком случае за сентябрь ОНЗ также надо заплатить самостоятельно. Кроме того, уезжающие учиться в европейские вузы должны предоставить соответствующую справку из вуза.

ОНЗ должны платить и те молодые люди, которые уехали за границу, но не декларировали свой отъезд.

"Содра" рассылает соответствующие уведомления о необходимости уплаты ОНЗ на личные страницы жителей на сайте www.gyventojai.sodra.lt. Если человек предоставил "Содре" адрес своей эл. почты, он получит соответствующее уведомление и по почте.