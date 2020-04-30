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Карантин доставил немало хлопот родителям малолетних детей, когда были закрыты детские сады и школы. Власти предложили родителям взять больничный о уходу за детьми. Однако через месяц матери-одиночки, которые не могли работать удаленно и больничные за них взяли бабушки детей, выяснили, что больничный в таком случае не оплачивается. Причина - наличие пусть живущего отдельно, но отца, который был в простое.
"Содра" преподнесла сюрприз: через месяц выяснилось, что больничный не оплачивается
© DELFI montažas

Редакция Delfi узнала истории разведенных матерей. Оказалось, что больничный по уходу за ребенком брали бабушки, но "Содра" денег не выплатила.

На сайте Соцмина сказано, что во время карантина, когда школы и детские сады не работают, а родители не могут работать удаленно, родители могут взять больничный. Упоминается, что больничный по уходу за ребенком могут взять и работающие дедушки или бабушки.

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И хотя сейчас там написано, что дедушки и бабушки могут сделать это только тогда, когда родители ребенка не могут работать удаленно и не находятся в простое, женщина уверяет, что ей такую информацию, когда она обращалась - не предоставили.

Одна женщина рассказала, что воспитывает дошкольника, удаленно работать она не могла.

"Поскольку я не могла работать удаленно, попросила маму взять больничный. Однако больше чем через месяц мы получили письмо из "Содры", в котором сообщили, что денег за больничный она не получит.

Причина - отец ребенка находится в частичном простое.

"По закону я воспитываю ребенка одна, отец тоже на полдне ходит на работу, простой частичный. Поэтому хочется узнать у власти, куда мне девать детсадовца на полдня – оставить одного? И почему вы радуетесь и трубите на каждом углу, что деньги платят те, кто взял больничный?, На самом деле - мы ничего не получили", – писала женщина.

Похожую историю рассказала и еще одна мать-одиночка. Ей решила помочь 64-летняя бабушка, взяв больничный.

"Она уже 1,5 месяца не работает, присматривает за внуком, поскольку его мать не может работать удаленно. Ей дали больничный. Сейчас - самое интересное. "Содра" не заплатила ни цента. Бабушка узнала об этом недавно. Почему? Потому что отец ребенка, с которым женщина давно не живет, находится в частичном простое! Значит, он где-то часть дня работал и должен был еще присматривать за ребенком", - писала другая женщина.

Она спрашивала, почему в таком случае бабушке вообще дали больничный и не ознакомили с условиями.

"Неважно, в разводе ли родители, где они живут - может на расстоянии 100 км друг от друга, неважно, общаются ли они со своими детьми вообще, все равно дедушки и бабушки, присматривающие за детьми, денег не получат", – возмущалась женщина.

Она заметила, что в таком случае матерям-одиночкам предоставили только одну возможность - уйти на больничный.

"Но ведь это люди из уязвимой группы, им важно сохранить рабочее место и получать полную зарплату. Ведь, например, если ребенок заболел, дедушки-бабушки могут взять больничный. Почему нельзя во время карантина? Якобы, чтобы не везли детей к людям из группы риска, но ведь у этих пожилых людей больше риска появляется, если они ходят на работу", - сказала женщина.

Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис сказал, что сейчас оплачиваемый больничный по уходу за детьми получают 60 000 родителей.

"Выплаты по уходу за внуками получают 1500 дедушек и бабушек. Родители этих детей не могут работать удаленной и не находятся в простое.

Когда заявку на больничный подает дедушка или бабушка, "Содра" связывается с работодателями родителей ребенка и просит их подтвердить, что они не находятся в простое и не могут работать удаленно. "Содра" не собирает и не располагает данными о семейной ситуации жителей", – сказал он.

Соцмин указал, что родители, которые не могут работать удаленно и не находятся в простое, могут взять больничный по уходу за ребенком. Министерство указало, что если у кого-то из родителей оформлен частичный простой - больничный не оплачивают.

"Обращаться за больничным может мать или отец, тогда им деньги начислят. Обращаться за больничным все еще не поздно, ведь больничный дают в течение 60 календарных дней или до конца карантина. Выплаты по болезни составляют 65,94% от зарплаты "на бумаге", – сказано в ответе.

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