После того как начался пересчет пенсий литовских пенсионеров, "Содра" сообщает, что стали поступать жалобы от жителей. Сообщается, что к некоторым пенсионерам пришли "гости", представившиеся работниками "Содры". Эти мошенники просят представить документы или данные якобы необходимые для пересчета пенсий.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Содра" напоминает, что ее специалисты по домам не ходят, никаких услуг на дому не предоставляют и не просят предоставлять какие-либо данные. Вся необходимая для пересчета пенсий информация есть в базе данных "Содры".

Работники "Литовской почты" могут принести регистрированное письмо с логотипом "Содры", в котором сообщается о пересчете пенсии.

Большую часть пересчитанных пенсий переводят на счета в банках. Только в тех случаях, когда человек получает пенсию на почте, ее принесет почтальон.

Если к вам явились нежданные "гости", представившиеся работниками "Содры" и предложили предоставить услуги, документы или какие-то данные, немедленно информируйте об этом полицию по номеру 112.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Словения выплатит литовцу почти 9000 евро компенсации из-за переводчика на русский язык (4)

Во вторник Европейский суд по правам человека...

В эфире американского телевидения – опасения сына Венцкене: у мамы не будет права на справедливый суд (1)

В эфире американского телевидения NBC Chicago показали...

Сюрпризы нового плана: часть горожан в Литве ждет новый налог (16)

Министерство охраны окружающей среды подготовило план...

В этом году количество туристов в Вильнюсе выросло на 8% до 0,53 миллиона (1)

В первом полугодии этого года столицу Литвы - Вильнюс...

"Содра" предупреждает: мошенники прикидываются специалистами, пересчитывающими пенсию (1)

После того как начался пересчет пенсий литовских...

TOP новостей

Сюрпризы нового плана: часть горожан в Литве ждет новый налог (16)

Министерство охраны окружающей среды подготовило план...

Алексей Венедиктов: Литва для Кремля, как шип в пятке – маленькие, но кусачие (124)

"Для тех, кто внимательно следит за внешней политикой...

Официальная статистика: цены в Литве все еще одни из самых низких в Европе (84)

Мы часто слышим отзывы о том, что поездки за границу уже...

Julius Česnakauskas Eurai

Сытая жизнь швейцарского пенсионера: литовцы могут о таком лишь мечтать (10)

Швейцарские пенсионеры приобретают виллы в Португалии,...

В конце лета погода испортится, пойдут дожди (2)

Несмотря на то, что тепло из Литвы не уходит, по словам...