"Содра" напоминает, что ее специалисты по домам не ходят, никаких услуг на дому не предоставляют и не просят предоставлять какие-либо данные. Вся необходимая для пересчета пенсий информация есть в базе данных "Содры".

Работники "Литовской почты" могут принести регистрированное письмо с логотипом "Содры", в котором сообщается о пересчете пенсии.

Большую часть пересчитанных пенсий переводят на счета в банках. Только в тех случаях, когда человек получает пенсию на почте, ее принесет почтальон.

Если к вам явились нежданные "гости", представившиеся работниками "Содры" и предложили предоставить услуги, документы или какие-то данные, немедленно информируйте об этом полицию по номеру 112.