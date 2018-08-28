"Содра" напоминает, что ее специалисты по домам не ходят, никаких услуг на дому не предоставляют и не просят предоставлять какие-либо данные. Вся необходимая для пересчета пенсий информация есть в базе данных "Содры".
Работники "Литовской почты" могут принести регистрированное письмо с логотипом "Содры", в котором сообщается о пересчете пенсии.
Большую часть пересчитанных пенсий переводят на счета в банках. Только в тех случаях, когда человек получает пенсию на почте, ее принесет почтальон.
Если к вам явились нежданные "гости", представившиеся работниками "Содры" и предложили предоставить услуги, документы или какие-то данные, немедленно информируйте об этом полицию по номеру 112.
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