"Мы хотим напомнить и призвать жителей подать заявку на получение пособия по болезни. Подать такую заявку достаточно единожды, а потом она действует автоматически неограниченное время.

На сегодняшний день есть небольшая часть людей, которые болели, получили больничный, но не подали такую заявку.

Таким жителям на их страницы в "Содре" и на электронную почту выслали напоминание заполнить такую заявку", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Такую заявку надо подать не позже, чем через 12 месяцев после получения больничного.

Всего "Содра" выслала сообщения 70 000 жителей, 30 000 из них получили уведомления и по эл. почте. Часть жителей выплаты не получит, поскольку они болели 1-2 дня, но они получили напоминание подать такую заявку, которая действует неограниченное время.

Такую заявку можно подать, не выходя из дома – через свою страницу на сайте "Содры". Нужно лишь в разделе "Заявления" заполнить форму заявки на получения пособия по болезни.

Такие заявки уже подали 725 000 жителей – больше половины всех застрахованных жителей.

"Бывает такое, что человек болел, а потом забыл подать заявку. После получения такой заявки мы проверяем, были ли больничные и выплачиваем выплаты за прошедший период, это также является гарантом того, что после оформления больничного у врача человек автоматически получит пособие по болезни", – сказал Микутис.

Если человек подавал такую заявку до августа 2016 г., надо подать ее еще раз.