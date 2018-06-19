"Мы знаем, что некоторые жители с нетерпением ждали этой информации. Мы заметили, что все больше работающих людей уже сейчас интересуются размером будущей пенсии, и это хорошо. Это важно, поскольку размер пенсий будет зависеть и от наших действий", – сказал директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс.

Он информировал, что всего около 2 млн. жителей работали в Литве с 1994 г. Сейчас в Литве 1,3 млн. работающих людей, значит, остальная часть, скорее всего, эмигрировала.

Узнать о том, какая пенсия ждет в будущем, могут не только те, кто работает по договору, но и те, кто работает по бизнес-удостоверениям или справкам об индивидуальной деятельности.

Отныне пенсия будет состоять из двух частей – общей и индивидуальной.

Общая часть пенсии людей, которые получали минимум и работали одинаковое количество лет, одинаковая. Это базовый размер (сейчас 152,92 евро) плюс стаж (сейчас 30,5 лет, 2026 – 35 лет).

К примеру, человек, назовем его Йонасом, проработавший 32 года, который выходит на пенсию в этом году, получит общую часть пенсии в размере 160,44 евро (152,92x(32/30,5)).

Индивидуальная часть пенсии зависит от накопленного каждым в отдельности учетных единиц (УЕ), 1 УЕ сейчас оценивается в 3,27 евро.

За год человек получает 1 УЕ, если в течение всех 12 месяцев будет получать среднюю зарплату "на бумаге". Сейчас средняя зарплата составляет 808 евро.

По закону, за год человек может набрать не больше 5 УЕ, значит, установлен потолок в 4040 евро: даже если человек будет получать в два раза больше и платить больше налогов, все равно зачтут лишь 5 УЕ.

Итак, если Йонас 32 года будет получать среднюю зарплату, он получит 32 УЕ. Значит индивидуальная часть его пенсии составит 104,64 евро (32,x3,27). Значит общая его пенсия будет 265,08 евро (160,44+104,64).

Если зарплата у человека выше средней, то соответственно он получит больше УЕ, если минимальная, то будет получать 0,5 УЕ в год.

В соответствии с новым порядком пересчитают и уже назначенные пенсии.

19 июня "Содра" объявила, что пересчитала пенсии всех работников. Можно увидеть личный результат на сайте "Содры" здесь.

Также представили новый калькулятор, который поможет представить людям, как изменится их будущая пенсия в зависимости от стажа и доходов. Калькулятор здесь.

Интересно, что "Содра" представляет две суммы, которые составят размер вашей пенсии. Одна из них может быть в два раза меньше – это "нынешняя стоимость денег". Как известно, в силу инфляции деньги постоянно обесцениваются – то, что мы сейчас можем купить за 100 евро, в будущем за эти деньги уже не купишь.