Читатель LRT.lt Игорь (имя изменено) недавно попал в незавидное положение: мужчина не работает несколько месяцев, он не стоит на бирже труда и не платил ОНЗ. Он сказал, что знал о таком обязательстве, но планировал заплатить деньги, когда устроится на работу. Но Фонд социального страхования ("Содра") опередил его: он проверил счет и заметил, что со счета сняли 145 евро. Читатель сказал, что понимает - должен был заплатить, но он возмущен тем, что "Содра" сняла деньги без предупреждения.

"Ведь могли позвонить, написать смс-ку, эл. письмо. Ведь у некоторых со счета могут снять последние деньги и оставить их без средств к существованию", – возмущался читатель LRT.lt.

Представитель "Содры" Саулюс Ярмалис сказал, что жителей предупреждают, но, чтобы получить это предупреждение, жители должны подключаться к своей странице в системе "Содры". "Каждый житель Литвы с помощью средств электронного подключения (электронной подписи или через "Электронные ворота власти") может подключиться к своей странице и получить всю необходимую информацию. Это официальный способ уведомления, мы постоянно напоминаем жителям, что у них есть такая возможность", – сказал Ярмалис, заметив, что другой возможности информирования у фонда нет, поскольку нет контактов жителей.

"Мы не можем требовать, чтобы люди предоставили свой эл. адрес или номер телефона. Кроме того, не можем быть уверены, что контактные данные верны. Мы делимся контактной информацией с ГНИ, однако данных некоторых людей у нас нет и мы не можем их требовать", - сказал он, заметив, что жителям все же стоит предоставить "Содре" свои контакты. Если у фонда есть контакты, то он связывается с жителями по телефону, эл. почте и т.д. Но инициативу должен проявить сам человек.

Согласно статистике, в Литве еще не все жители активно пользуются интернетом, особенно это касается пожилых людей, поэтому им все данные до сих пор предоставляют по почте.

"Мы не можем жить в прошлом веке, мы должны пользоваться современными технологиями, поскольку это эффективнее и дешевле, так экономим ресурсы. Мы - современное ведомство и надеемся, что большинство жителей пользуется интернетом", – сказал Ярмалис, заметив, что со счета снимают долг, если человек не платит ОНЗ больше месяца. Плата за взыскание долга составляет 1,02 евро.

Сейчас ОНЗ составляет 36 евро в месяц. Жители могут заплатить долг частями, но и в этом случае они должны обратиться в "Содру" сами.

Благодаря тому, что жители платят ОНЗ, государство может обеспечит бесплатную систему оказания медицинской помощи.