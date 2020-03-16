Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и карантин, услуги, которые предоставляет "Содра" – пенсии, пособия по материнству, уходу за ребенком, по безработице, болезни – необходимы и их будут предоставлять.
"Мы делаем все, чтобы все выплаты, даже в критической ситуации, поступали своевременно. Несмотря на то, что в отделах по обслуживанию клиентов услуги временно не предоставляют, сама "Содра" работает, чтобы обеспечить жителям все необходимые услуги", – сказала директор фонда Юлита Варанаускене.
Пенсионерам и другим получателям пособий и пенсий на счета в банках деньги уже перевели, а пенсии, которые на дом доставляют работники "Литовской почты" и других компаний, также разносят их на дом. Планируют, что некоторые жители в этом месяце получат деньги даже на несколько дней раньше.
С 16 марта в Литве выплачивают пособия по уходу за детьми.
Пособие по безработице, как обычно, выплачивают с 20 марта, на детей - с 25 марта.
"Содра" напоминает, что все услуги социального страхования жители Литвы могут получить по интернету на сайте www.sodra.lt/gyventojui, там же можно получить консультации.
Также работает и информационный телефон "Содра" - 1883.
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