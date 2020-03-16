aA
Фонд социальной защиты ("Содра") в марте уже начал выплачивать пенсии и другие выплаты в установленном порядке. Пенсии на дом будут доставлять в соответствии с установленным графиком.
Eurai
Eurai
© DELFI / Karolina Pansevič

Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и карантин, услуги, которые предоставляет "Содра" – пенсии, пособия по материнству, уходу за ребенком, по безработице, болезни – необходимы и их будут предоставлять.

"Мы делаем все, чтобы все выплаты, даже в критической ситуации, поступали своевременно. Несмотря на то, что в отделах по обслуживанию клиентов услуги временно не предоставляют, сама "Содра" работает, чтобы обеспечить жителям все необходимые услуги", – сказала директор фонда Юлита Варанаускене.

Статьи по теме:
В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках  (2)
Первый день карантина в Литве: полупустые улицы и закрытые магазины  (14)

Пенсионерам и другим получателям пособий и пенсий на счета в банках деньги уже перевели, а пенсии, которые на дом доставляют работники "Литовской почты" и других компаний, также разносят их на дом. Планируют, что некоторые жители в этом месяце получат деньги даже на несколько дней раньше.

С 16 марта в Литве выплачивают пособия по уходу за детьми.

Пособие по безработице, как обычно, выплачивают с 20 марта, на детей - с 25 марта.

"Содра" напоминает, что все услуги социального страхования жители Литвы могут получить по интернету на сайте www.sodra.lt/gyventojui, там же можно получить консультации.

Также работает и информационный телефон "Содра" - 1883.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литовские АЗС меняют порядок работы: будут принимать не все купюры (32)

После того как в Литве начал действовать карантин, АЗС...

Представитель правительства Литвы будет работать дистанционно: у двоих членов семьи температура (10)

Глава правительственной группы по информированию...

Глава Минздрава Литвы: часть жителей не успеет вернуться, им придется остаться за границей (20)

Часть жителей Литвы не успеет вернуться, им придется...

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (101)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

TOP новостей

Зафиксированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом

В понедельник установлены еще три новых случая...

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (101)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

Студент о коронавирусе: не было ни кашля, ни температуры (4)

Студент, приехавший в Литву из Дании, поделился своей...

Из Сантаришкской клиники сбежала женщина с малолетним ребенком  у женщины подозревают коронавирус (23)

Полиция сообщила, что 14 марта, в 23.14 ч., было получено...

Как в Литве изменится порядок проезда в общественном транспорте (новые правила) (41)

С 16 марта во всей Литве вводят карантин, поэтому в...

|Maža didelių žinių kaina