Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и карантин, услуги, которые предоставляет "Содра" – пенсии, пособия по материнству, уходу за ребенком, по безработице, болезни – необходимы и их будут предоставлять.

"Мы делаем все, чтобы все выплаты, даже в критической ситуации, поступали своевременно. Несмотря на то, что в отделах по обслуживанию клиентов услуги временно не предоставляют, сама "Содра" работает, чтобы обеспечить жителям все необходимые услуги", – сказала директор фонда Юлита Варанаускене.

Пенсионерам и другим получателям пособий и пенсий на счета в банках деньги уже перевели, а пенсии, которые на дом доставляют работники "Литовской почты" и других компаний, также разносят их на дом. Планируют, что некоторые жители в этом месяце получат деньги даже на несколько дней раньше.

С 16 марта в Литве выплачивают пособия по уходу за детьми.

Пособие по безработице, как обычно, выплачивают с 20 марта, на детей - с 25 марта.

"Содра" напоминает, что все услуги социального страхования жители Литвы могут получить по интернету на сайте www.sodra.lt/gyventojui, там же можно получить консультации.

Также работает и информационный телефон "Содра" - 1883.