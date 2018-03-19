"Содра" информировала, что выслала письма 91 000 жителей, которые в последнее время болели, но пособия не получили.

За последние 12 месяцев зафиксировали 37 000 случаев, когда люди болели больше 2 дней и не получили из "Содры" пособия по болезни.

Деньги люди не получили потому, что граждане не предъявили заявку. Если в течение года не подать заявку на получение пособия по болезни, то деньги "Содра" не выплатит. Представители Фонда государственного страхования не могли назвать общую сумму невыплаченных средств.

Якобы подсчитать сложно, поскольку люди болели разное время, а часть жителей не получила выплаты, поскольку у них не было необходимого стажа для получения пособия по болезни.

"Мы понимаем, что, быть может, не все помнят, что для получения пособия по болезни, надо подать заявку, поэтому в последнее время мы взяли на себя инициативу по облегчению этого процесса.

Сейчас достаточно подать такую заявку один раз, потом ее подавать уже не придется. Заявка нам нужна, чтобы мы знали, на какой счет переводить деньги", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис, он призвал жителей подать заявку, не дожидаясь болезни.

Такие заявки уже подали почти 1,4 млн. работников. Многие сделали это, не выходя из дома - по интернету на сайте "Содра".

По данным "Содры", на данный момент было выдано 962 000 больничных – на 34 000 меньше, чем год назад.

Среднее пособие по болезни составляет 25,7 евро за день.