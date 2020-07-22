"Содра" готовится выплатить пособие в размере 200 евро, его получит почти миллион жителей

"Как было предусмотрено, одноразовые пособия получат пенсионеры, инвалиды и получатели пенсионных пособий.
Важно отметить, что жителям ничего для этого делать не надо. Всем получателям пособие выплатят до конца августа", – сказала заместитель главы "Содры" Виолета Латвене.
Список получателей разных пенсий, которые получат и одноразовое пособие в размере 200 евро, можно найти здесь: www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19/vienkartine-ismoka-pensijoms-gavejams
Важно знать, что те люди, которые начнут получать пенсии и другие выплаты с сентября по декабрь, получат одноразовое пособие вместе с первой выплатой, но не позже чем в декабре этого года.
Одноразовое пособие в размере 200 евро получат те, кто уже получает пенсии и те, кому их назначат до декабря 2020 года включительно.
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