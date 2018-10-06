Позже Фонд социального страхования ("Содра") начнет взыскивать долги. В общей сложности работавшие на себя люди задолжали "Содре" 25 млн. евро. В должниках числятся 56 000 человек.
"С мая, когда были поданы декларации о доходах, прошло 4 месяца - это довольно продолжительный срок, за это время работающие на себя люди уже могли погасить долги или обратиться в "Содру" и составить договор о выплате долга частями. Мы даем им еще месяц и надеемся, что деньги они переведут добровольно", - сказал заместитель директора "Содры" Ежи Мискис.
"Содра" 5 октября выслала больше 50 000 уведомлений о накопившейся задолженности владельцам персональных предприятий, малых и сельскохозяйственных товариществ, людям, работающим по справкам об индивидуальной деятельности и по бизнес-удостоверениям.
Их призывают погасить задолженность до 31 октября (жители должны были заплатить ОНЗ до 2 мая 2018 года), пока им не считали пеню.
"Содра" подчеркивает, что все люди, работающие на себя, которые платят налоги, таким образом гарантируют себе в будущем пенсию и все, кроме тех, кто работает по бизнес-удостоверению, могут получать пособия по болезни, пособия по уходу за ребенком.
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