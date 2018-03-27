Соцмин еще раз отмечает, что получатели подобных выплат и пособий, которые до 2018 года были прописаны при мэриях, чтобы получать эти деньги и в будущем, до конца марта должны декларировать место жительства или обратиться в староство, чтобы их включили в список лиц, которые не декларировали место жительства.

Декларация места жительства - несложный процесс: это можно сделать по интернету или в старостве.

Если гражданин декларирует место жительства после конца марта, он должен уведомить об этом ведомство, которое платит ему пособия. В таком случае выплаты будут переводить непрерывно - значит человек не потеряет ни страховку, ни пенсию ни за один месяц.

Поскольку все пособия и выплаты начисляют за прошлый месяц, выплаты за март будут переведены в апреле, даже если люди не успеют декларировать место жительства или будут включены в список лиц, которые не декларировали место жительства.

Мы также хотим напомнить, что те жители, данных о декларации места жительства которых не будет в регистре жителей, не лишатся права на социальные выплаты, включая "детские" деньги. В случае необходимости они могут обращаться в администрацию мэрии по месту жительства, а мэрия проверит данные о месте жительства в других регистрах.

Информационный телефон "Содра": 1883

Сайты мэрий: http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/