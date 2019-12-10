Соцмин предлагает не снижать пенсии людям с 40-летним стажем, которые получали досрочную пенсию не больше 3 лет

Министерство социальной защиты и труда (Соцмин) предлагает одобрить предложение депутата Альгимантаса Думбравы не снижать пенсии людям с 40-летним стажем, которые получали досрочную пенсию не больше 3 лет.
© DELFI / Andrius Ufartas

Эти выводы министерства правительство рассмотрит на заседании в среду.

По действующим сейчас законам, досрочно на пенсию можно выйти не раньше чем за 5 лет до наступления пенсионного возраста. При выплате постоянной пенсии она снижается на 0,4% за каждый месяц получения досрочной пенсии.

Соцмин одобрил проект, однако предлагает его усовершенствовать. Одно из предложений – в соответствии с законом о пенсионном страховании, пенсионный возраст постепенно повышается до 65 лет, а обязательный стаж до 35 лет, поэтому предлагают установить пропорционально увеличить требование к стажу человека, который будет получать не уменьшаемую пенсию (т.е. в 2020 и раньше – 40 лет, в 2021 г. – 40,5 лет, в 2022 г. – 41 год, в 2023 г. – 41,5 и т.д.).

Также, чтобы не нарушить принцип конституционный равноправия и обеспечить права людей, которые уже получали досрочную пенсию, предлагают установить принцип и порядок пересчета пенсий, назначенных до вступления этого закона в силу.

Соцмин указал, что для осуществления этих изменений потребуется 1,2 млн. евро в год.

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