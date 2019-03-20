По сравнению с данными за январь, в февральском опросе не было изменений, которые превысили бы 3,1% погрешность. Лидеры рейтинга только упрочили свою позицию. Значительно сократилось количество респондентов, которые не знали, за кого голосовать.

Глава Spinter tyrimai, социолог Игнас Зокас отметил, что в рейтингах немного больше процентов набрали две лидирующие партии, остальные остаются на прежних позициях.

Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Кястутис Гирнюс считает, что основная перемена этого рейтинга - снижение числа людей, которые не знали, за кого голосовать.

"Раньше таких людей было много. Я думаю, у людей есть более ясная установка, они готовы выбирать ту или иную партию. Не везде виден рост, единственная группа, где был небольшой спад – "Порядок и справедливость", – сказал Гирнюс.

По мнению политолога, рост процентов у других партий может быть связан не с какими-то конкретными событиями, а с большим прояснением позиции избирателей.

Саулюс Сквернялис в рейтинге премьера по-прежнему занимает прочную позицию - 16,5%. Политолог считает, что это связано с тем, что у него есть опыт работы на этом посту, однако, по словам Гирнюса, это не та поддержка, которая должна его радовать.

"Только 1 избиратель из 6 считает, что он может работать лучше других. На его месте, я бы не спешил говорить жене, что у меня все хорошо", – сказал Гирнюс.

Опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai 18-28 февраля по заказу портала DELFI, показал, что в рейтинге лидирует СО-ХДЛ - 21,1% (в январе 18,3%).

На втором месте по-прежнему остаются "крестьяне" - 17,1% (в январе 15,5%). На третьем были соцдемы Гинтаутаса Палуцкаса - 7,4% (в январе 7,6%). В парламент прошла бы и Партия труда - 5,6% (4,8%).

Меньше 5% набрала бы Избирательная акция поляков Литвы – 4,5%, "Порядок и справедливость" - 4,4% (в январе 5,7%).

4% в феврале и 3,1% – в январе набрало Движение либералов, 2% в феврале и 2,2% – в январе голосовали бы за Литовскую партию центра.

За другую партию планировали голосовать 9,8% участников опроса, еще 11,1% вообще не собирались голосовать, а 13% не знали, за кого им голосовать.

По мнению респондентов, лучше всего для работы на посту премьера подходит нынешний глава правительства Саулюс Сквернялис (16,5% в феврале и 17,7% в январе).

На втором месте – Габриэлюс Ландсбергис - 10,2% (в январе 9,6%), на третьем нынешний министр транспорта Рокас Масюлис соответственно 8,9% и 7,7% респондентов.

Ингриду Шимоните в феврале на посту премьера хотели бы видеть 8,1% участников опроса (в январе 5,3%), Гитанаса Науседу – соответственно 6,4% и 5,5%.

У Альгирдаса буткявичюса в феврале была поддержка 5,1% избирателей (в январе 7%), у Рамунаса Карбаускиса – соответственно 4,4 и 4,5%, у Виктора Успасских 4,3 и 2,3%, у Вилии Блинкявичюте - соответственно 4,2% и 3%, у Андрюса Кубилюса - 3% и 4,2%.

По традиции респонденты критически отнеслись к деятельности правительства. Его деятельность положительно оценили 31,4% участников опроса (в январе 31,3%).

Отрицательно или скорее отрицательно работу правительства оценили 62% участников опроса (в январе 61,7%). 6,6% респондентов в феврале и 6% в январе не знали, как оценить деятельность правительства или не ответили на этот вопрос.