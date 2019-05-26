Социолог: такая активность на руку Науседе

"По какой-то причине сегодня зашевелилась вся Литва, или погода подходящая, или настроение, и все это на руку Гитанасу Науседе", – сказал он.

На вопрос, как он оценивает предварительные результаты, и большой отрыв Науседы от Ингриды Шимоните, социолог напомнил о словах кандидата: "Шимоните верно заметила, что первые результаты не должны ни радовать, ни огорчать, все увидим в самом конце". По его словам, когда около 22.30 ч. появятся результаты из крупных городов, тогда можно будет оценивать их серьезно.

"Что касается самой активности, то я не могу однозначно объяснить ее рост, это может быть результатом роста гражданского самосознания, кроме того, это и смена поколений - интервал в 20 лет сменился, пришли новые люди. Но есть и технологический момент – если сделали проще голосование, можно было голосовать на любом участке, не только на своем, могло и это подействовать", – сказал собеседник. Он также согласился с тем, что могла повлиять и возможность досрочно голосовать в течение 5 дней.