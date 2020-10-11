Социолог оценила утреннюю явку избирателей на парламентских выборах: старт хороший

"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь", – сказала она и подчеркнула, что одна из причин, по которой досрочно голосовало больше избирателей - это более продолжительное досрочное голосование, чем в 2016 году.

Главизбирком сообщал, что на этих выборах заранее проголосовали почти 12% избирателей (11,64%). Между тем, в 2016 г. досрочно голосовали 6,65%, а в 2012 г. – 5,51% избирателей.

"Да, досрочно люди голосовали активнее, но раньше ведь голосовали всего два дня", – сказала Алишаускене.

По ее словам, активное досрочное голосование может дать интересный результат. Социолог не исключает, что в день выборов результаты будут отличаться от результатов тех, кто голосовал досрочно.

"Я думаю, будет интересно посмотреть, за какие партии люди голосовали досрочно, и за кого голосовали жители в день голосования. Я думаю, будет явная разница", – предположила Алишаускене.

По данным на 15 ч., проголосовали 23,34% избирателей, с теми, кто голосовал досрочно - это 34,99%.