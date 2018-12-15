"В Литве практически формируется двухпартийная система. Эти партии дополняют друг друга критикой с утра до вечера. [...]", – сказал Гайдис.

По его словам, в таком контексте идеологической неразберихи есть возможность для проявления избирательных комитетов, которые активизируются перед муниципальными и другими выборами. На первом месте новейшего рейтинга, как и в ноябре, Союз отечества-Христианские демократы Литвы. За них будут голосовать 28,5% от числа голосующих и 18,2% от числа всех жителей Литвы.

"Этот результат – 18,2% – самый высокий для этой партии в 2018 году. Они в течение месяца поднялись на несколько процентов", – сказал Гайдис. В ноябре за них планировали голосовать 27% от числа голосующих и 17,6% от числа всех жителей Литвы.

На втором месте – Литовский союз крестьян и зеленых (23% от числа голосующих и 15% от числа всех жителей Литвы). "У них результат практически такой же, как в прошлом месяце. Не очень он вообще менялся в этом году", – сказал социолог. В прошлом месяце за "крестьян" 22% от числа голосующих и 14–15% от числа всех жителей Литвы.

"Это два лидера, о которых идет речь. О них говорят политологи. Это лидеры, которые каждый месяц генерируют политические события", – сказал Гайдис.

"Другие партии не преодолевают 5% барьер. В их числе Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (4% от числа голосующих и 2,5% от числа всех жителей Литвы). Но их электорат очень активен и на выборах результат может быть лучше", – сказал Гайдис. Рейтинг соцдемов – 3,8% от числа голосующих и 2,4% от числа всех жителей Литвы. Столько же людей намерены голосовать за Движение либералов.