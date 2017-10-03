Рынок труда с легкостью не принимает даже тех пожилых людей, которые хотят работать. Такова литовская реальность. Представитель портала CV-Online Рита Каравайтене сказала, что, несмотря на то, что по статистике, безработных старше 55 лет стало меньше, но эти цифры остаются высокими.

"Мы наблюдаем уже несколько лет, что число безработных старше 55 лет сокращается, но цифры на самом деле большие. Что на руку западным странам, так это то, что из Литвы уезжает молодой, трудоспособный, активный человек. <...> Западные страны остаются в выигрыше", – сказала Каравайтене.

Правда, специалисты говорят, что положение понемногу улучшается. Люди стали реже указывать в резюме свой возраст, что также пошло на пользу.

"Работодатели, хочешь-не хочешь, начинают обращать внимание на компетентность, на опыт, и так выбирают кандидатов. Но если будут два кандидата с одинаковыми данными, а один будет до 25, до 30, а другой – старше 40, то, скорее всего, первенство будет за тем, кто моложе. <...> Я думаю, нужно интенсивнее побуждать людей вливаться в рынок труда, это побуждение должно идти со стороны правительства, но должны приспособить все средства для интеграции этих людей - это программы переквалификации, программы приобретения новых навыков, новых знаний", – сказала специалист.

По данным Global AgeWatch, по условиям жизни для людей старшего возраста Литва занимает только 63-е место из 96-ти стран. Пока в странах с крепкой экономикой пенсионеры путешествуют, развлекаются, наслаждаются жизнью, в нашей стране многие пенсионеры живут бедно и путешествуют разве что по Литве. А тех, кто все-таки решается поехать дальше, сталкиваются с неприятными сюрпризами – например, дорогой страховкой.

Социальный работник дневного центра для сеньоров Atgaiva Дангуоле Адомайтене сказала, что в нашем обществе к пенсионерам относятся отрицательно.

"Я думаю, что в обществе очень отрицательное отношение к пенсионерам, к старости – мы часто клеймим эту социальную группу, как будто им ничего не нужно, они всем недовольны, но на самом деле пенсионеры очень любознательны, всем интересуются. Наше общество стареет, поэтому надо расширять услуги для пенсионеров. Но сколько мне доводиться общаться с жителями других городов, поскольку я сама не из Вильнюса, редко приходится слышать о наличии дневного центра для пенсионеров, для многих это новинка, назначения которой они даже не понимают", – рассказала Адомайтене.