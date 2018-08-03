Многим, вероятно, доводилось видеть и слышать, а возможно и сталкиваться с торговлей у дорог. Обычно так продают местную, сезонную продукцию, чаще всего такое можно увидеть в Дзукии.

На датских равнинах распространен подобный способ торговли - фермер выставляет свою продукцию (клубнику, картошку, горох и т.д.) и так продает ее, полагаясь на честность проезжих. У читательницы портала возник вопрос, как в такой ситуации повели бы себя наши соотечественники? Можем ли мы считать себя цивилизованными европейцами? Может, в нас остались остатки постсоветского опыта?

Ответить на эти вопросы поможет простой социальный эксперимент. Для такой продажи выбрали огурцы и картофель.

Овощи расфасовали по 1 и 2 кг и разложили на прилавке у дороги. Оставили цены и банку для денег. В качестве угощения для покупателей оставили груши.

Место: Турженай - Затишяй (Йонавский район).

Эксперимент начался 29 июля в 11.00.

В конце дня, в 19.00 ч. акция завершилась. Банка с деньгами была на месте! Грушами угощались умеренно.

Было собрано: 5.60 евро (+2 евро уже были в банке). Продано 12 кг овощей (5 кг огурцов и 7 кг картошки). Осталось еще – 17 кг овощей. Овощи продавали по 0,50 евро/кг. Недостача 40 евроцентов. Такая большая недостача не может считаться проявлением аморальности.

30 июля утром эксперимент повторили. В 20.00 ч. продукции не осталось.

В банке было – 8,80 евро (должно было быть 8,5 евро). Получили дополнительные 0,30 евро!

Как вам такой результат? Инициатор эксперимента такого не ожидала.