Многим, вероятно, доводилось видеть и слышать, а возможно и сталкиваться с торговлей у дорог. Обычно так продают местную, сезонную продукцию, чаще всего такое можно увидеть в Дзукии.
На датских равнинах распространен подобный способ торговли - фермер выставляет свою продукцию (клубнику, картошку, горох и т.д.) и так продает ее, полагаясь на честность проезжих. У читательницы портала возник вопрос, как в такой ситуации повели бы себя наши соотечественники? Можем ли мы считать себя цивилизованными европейцами? Может, в нас остались остатки постсоветского опыта?
Ответить на эти вопросы поможет простой социальный эксперимент. Для такой продажи выбрали огурцы и картофель.
Овощи расфасовали по 1 и 2 кг и разложили на прилавке у дороги. Оставили цены и банку для денег. В качестве угощения для покупателей оставили груши.
Место: Турженай - Затишяй (Йонавский район).
Эксперимент начался 29 июля в 11.00.
В конце дня, в 19.00 ч. акция завершилась. Банка с деньгами была на месте! Грушами угощались умеренно.
Было собрано: 5.60 евро (+2 евро уже были в банке). Продано 12 кг овощей (5 кг огурцов и 7 кг картошки). Осталось еще – 17 кг овощей. Овощи продавали по 0,50 евро/кг. Недостача 40 евроцентов. Такая большая недостача не может считаться проявлением аморальности.
30 июля утром эксперимент повторили. В 20.00 ч. продукции не осталось.
В банке было – 8,80 евро (должно было быть 8,5 евро). Получили дополнительные 0,30 евро!
Как вам такой результат? Инициатор эксперимента такого не ожидала.
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