Проект подписали все семь членов фракции.

Они предлагают в мэриях, где нацменьшинства, по данным переписи населения, составляют не меньше трети всех жителей, при общении с ними в мэрии и учреждениях администрации использовать не только государственный язык. В такие учреждения жители могли бы обращаться письменно или лично не только на государственном языке, но и на родном языке.

Кроме того, в соответствии с проектом, публичную информацию мэрии таких районов равно как и первичную правовую помощь предоставляли бы не только на государственном языке, но и на языке нацменьшинства.

В проекте также предлагается узаконить названия улицы на двух языках, название населенных пунктов, учреждений. В данном случае предлагают учитывать состав населения конкретного староства.

"На территории староства, где, согласно переписи населения, не меньше 1/3 жителей - представители нацменьшинства - названия местностей, населенных пунктов, улиц, учреждений, административных объектов, топографические знаки могут писаться на двух языках", – сказано в проекте.

Такие знаки и вывески должно одобрить большинство жителей староства.

По словам авторов проекта, их цель - обеспечить права нацменьшинств на законодательном уровне, осуществить обязательства государства и хранить традиции нацменьшинств, их культурную, языковую и религиозную идентичность.

"С учетом геополитического положения Литвы последних лет одна из основополагающих задач обеспечения нацбезопасности - это превенция дробления общества на национальной основе. В особенно щекотливом положении находится польское меньшинство, которое неоднократно поднимало вопрос языковой идентичности. Соответствующий перенос прав нацменьшинств из конвенции в национальное право решил бы немало многолетних споров и ненужных напряжений с важным стратегическим партнером Литвы - Польшей", – сказано в пояснении к проекту.

Этот проект был зарегистрирован в секретариате в четверг, когда в Литву спустя 8 лет приехал президент Польши.

Один из авторов проекта Альгирдас Сисас сказал BNS, что проект случайно совпал с визитом президента Польши.

"Согласовывали его в течение долгого времени, искали формулировки, которые не вызовут жаркие дискуссии", – сказал депутат. Он заметил, что такой закон очень нужен, чтобы обеспечить права нацобщин.

"Почему в Италии, Германии, Финляндии, других странах могут быть такие надписи, а у нас – нет? В Италии я видел надписи на трех языках. Только у нас думают, что если в алфавите появится одна новая буква, то мы перестанем говорить по-литовски", – сказал Сисас.

По его словам, в решении вопроса названия населенных пунктов и улиц предлагают учитывать состав населения староств, а не мэрий, потому что есть деревни,в которых проживают почти 100% иноязычных граждан.

"Там в первую очередь надписи должны быть на литовском, а потом на польском языке. И все будут счастливы", – сказал BNS соцдем.

В Литве с 2010 года нет закона о нацменьшинствах, поскольку истек срок действия имевшегося закона.

Парламент прошлого созыва пытался принять такой документ, но его не поддержало парламентское большинство.

По данным переписи населения 2011 года, в Литве проживали лица 154 национальностей. Литовцы составляли 84,2% жителей страны, поляки – 6,6%, русские – 5,8%.

По данным Департамента статистики, в мэрии Шальчининкского района во время переписи проживало 77,8% поляков, в Вильнюсском районе – 52,1%, в Тракайском – 30,1%, в Висагинасе больше половины жителей – 51,9% – были русские.