О том, что он не примет участие в заседании комиссии, Палёнис сказал DELFI несколько дней назад.
"Не могу. Запланировано мероприятие, еще весной, и другие появились мероприятия", – назвал он причину неявки на заседание, на котором решается его будущее в партии.
DELFI напоминает, что Комиссия по этике и процедурам соцдемов будет решать вопрос назначения санкций "бунтовщикам", которые не подчинились решению партии и заключили договор о сотрудничестве с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ).
Палёнис предположил, что ему и другим "бунтовщикам" грозит самое суровое наказание - исключение из партии.
В интервью DELFI Палёнис не рассказал, из-за какого мероприятия он пропустит заседание комиссии, но в интернете удалось найти сообщение Локупяйского охотничьего кружка о том, что 7 октября в Сипоняйском поместье состоится охотничий праздник.
Сипоняйское поместье, вернее, то, что от него осталось, еще в 2009 г. попало в список объектов культурных ценностей. Оно связано с семьей Палёнисов. Сначала поместьем -бывшими колхозными фермами - занимался ныне покойный депутат Юозас Палёнис, который обещал обновить поместье и передать его Сипоняйской общине. После трагической смерти отца хозяйничать в поместье начал Андрюс Палёнис.
Охотничий праздник в этом поместье уже стал традицией. Выяснилось, что сам Палёнис - охотник, об этом сказано на сайте охотничьего кружка Lokupis.
В субботу Палёнис на звонки DELFI не ответил.
В декларации интересов этого политика нет информации о том, что он является членом охотничьего кружка, а по закону депутаты обязаны декларировать это. В декларации сказано лишь, что он является акционером Naftos atliekų perdirbimo centras и акционером ЗАО BTN (buitinė technika namams).
По словам ВРИО главы Парламентской комиссии по этике Виргиниюса Канапинскаса, если такое членство не декларируется, это нарушение. "Мы в связи с этим также получили жалобы, попытаемся решить этот вопрос", – сказал он.
В Сипоняй до сих пор ежегодно проходили слеты соцдемов Бирштонского района. В одном из них, в 2013 г. принял участие и нынешний глава соцдемов Гинтаутас Палуцкас.
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