DELFI этим летом писал о ситуации в усадьбе Брадаускаса. Журналисты у озера Маргис в Тракайском районе зафиксировали постройку в прибрежной зоне.

Центр регистра информировал, что она принадлежит Бронюсу Брадаускасу. Это постройка для отдыха. На верхнем ее этаже оборудована терраса, стоит стул.

Интересно, что постройка зарегистрирована как эллинг, но совсем его не напоминает и для хранения лодок не приспособлена.

По закону в прибрежной зоне не может быть никаких построек, заборов, за исключением мостов, причалов.

Лтом информацию об этой постройке передали Государственной инспекции по планированию территорий и строительству. На этой неделе DELFI получил информацию, что инспекция подготовила выводы.

Представитель строительной инспекции Лигита Лущяускайте сказала, что инспекция обратится в прокуратуру.

"Эллинг, навес и беседка на ул. Малкининку, 32, вероятно, построены незаконно, поскольку нет данных о том, что были подготовлены проекты, получены разрешения на их строительство, акт, разрешающий их использование, выданный 29 апреля 2010 г, также незаконный", - сказала Лущяускайте.

Она сказала: "Инспекция обратится в прокуратуру, защищая общественные интересы".

Обычно, если постройка незаконная, Строительная инспекция требует владельца снести ее. DELFI поинтересовался, почему в данном случае обращаются в прокуратуру.

"Хозпостройка достроена и зарегистрирована в регистре недвижимости. Записи в регистре считаются законными до тех пор, пока суд не признает иначе", - сказала Лущяускайте.

DELFI связался с Брадаускасом, который был удивлен решением инспекции.

"Впервые об этом слышу. Еще недавно приезжали и сказали, что все в порядке. Тьфу! Если хотят, пусть сносят, построю новый, лучше. Этот и так прогнил, 12 лет стоит"“, – сказал Брадаускас.

Собеседник не понимает, почему инспекция заинтересовалась этой постройкой. "Проект подготовлен, согласован и утвержден, комиссия его приняла и зарегистрировала, а выясняется – незаконно. Анекдот. Ничего не сообщив, инспекция обращается в прокуратуру", – удивляется он.