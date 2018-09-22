В старом городе Вильнюса пока довольно пустынно, движение перекрыто. На Ратушной площади можно увидеть разве что иностранцев. В городе много охранников, поэтому гости столицы могут чувствовать себя в безопасности.

У Острой брамы приезда папы уже ждут несколько человек, несмотря на то, что понтифик приедет сюда к 14.30 ч. Там он будет молиться. Двоюродные сестры Ядвига и Янина, которых встретили журналисты DELFI, уверяют, что они настроены ждать появления папы.

"По дороге я купила куртку, поскольку на мне был лишь свитер и шерстяная шаль. Я предчувствовала похолодание. Купила куртку, останется на память", – пошутила Янина.

25 лет назад, когда в Литву приезжал Иоанн Павел II, в Вильнюсе ее не было, она гостила у дочери в Норвегии.

"В Италии, Ватикане я не бывала. Мы хотим хотя бы увидеть папу, может получить его благословение, пусть издали", – сказала Ядвига, приехавшая вчера из Лентвариса.

"Мне странно, что так мало людей. Может, дождь помешал. Когда мы проснулись, было страшно, но мы намеревались идти в любую погоду", – сказали кузины.

В 14 ч. папа встретится с молодежью на Кафедральной площади.

Между тем на площади С.Даукантаса становится все больше людей.

"Я не боялась, что будет много людей. Странно, что их немного", - рассказала пожилая жительница Вильнюса. Она пришла одна, она – вдова. Женщина едва сдерживала слезы.

"25 лет назад я была в парке Вингис", – сказала она. По ее словам, увидеть папу – это благо. Она сказала, что будет просить здоровья для всей семьи, сестры. "Я должна об этом попросить", – сказала она.

За последний час на площади С.Даукантаса собралось около 30 человек.

DELFI напоминает, что именно здесь состоится первая встреча с папой. Позже понтифик переедет в Острую браму, а потом на Кафедральную площадь.

Пока собравшиеся прислушиваются к рекомендациям и приходят в плащах, а не с зонтами. У каждого места встречи стоят контрольные пункты – охрана проверяет карманы и сумки приходящих.

Все приходящие проходят через металлодетектор.

Но не все рады визиту папы римского. У президентского дворца журналисты говорили с парой из Украины, которая приехала в Литву два дня назад. Они хотели здесь отдохнуть. Они не знали о визите папы. Увидев ограждения и полицейские кордоны, украинцы решили уехать из Вильнюса в Палангу.

В аэропорту в ожидании прибытия самолета архиеписком Гинтарас Грушас сказал, что все уже готово – остается дождаться гостя. "Мы считаем, что уже прошел дождь. Если будет немного накрапывать, это ничего. Дни будут приятными, их тепло нас коснется", – сказал Грушас.

На вопрос, чем отличается визит папы Франциска и папы Иоанна Павла II, Грушас сказал, что условия 25 лет назад были совсем иными. "В прошлый раз я продумывал все детали. Сейчас могу принимать папу, быть рядом с ним. Это большое счастье", – сказал он.