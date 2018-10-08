Собравшиеся у здания парламента Литвы "простились" со свободой СМИ

По данным представителей Центра регистра, существовавшая до сих пор практика свободного доступа к данным была незаконной, поскольку такое не регламентируют законы. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что журналистам не придется платить за данные ЦР, решение должны принять на этой неделе.

Статьи по теме: Президент Литвы призывает ведомства открыть данные для СМИ и общественности

Кроме того, в понедельник выяснилось, что в правительстве уничтожили запись совещания, на котором премьер жестко высказался о свободе слова.

Журналист Ритас Стасялис сказал, что это наглый выпад власти.

"Нам указали наше место, где мы должны быть. Поэтому мы сейчас пришли сюда. Это выпад. На том заседании премьер не отличался особой вежливостью в отношении СМИ и, вероятно, не хотел, чтобы запись предали огласке", – сказал Стасялис.

На вопрос, как он оценивает отношения власти и СМИ, Стасялис сказал, что каждый раз у парламентского большинства были идеи ограничения свободы СМИ и их деятельности.

"У меня такое впечатление, что это большинство предпринимает шаги, отмеченные полным наплевательством на общественное мнение. Все политики по-своему боятся СМИ, но я не сказал бы, что то, что происходит сейчас, вызвано страхом. Это выпад и высокомерие", – сказал журналист.

© DELFI / Robertas Narmontas

Журналистка LRT Рита Милюте сказала, что это протест не только против того, что СМИ не могут получить информацию, но и против того, что они лишены права информировать общество.

"Сегодня мы собрались здесь после того, как узнали, что в здании правительства была уничтожена запись, которую запрашивали многие журналисты. Это идет вразрез с демократическими ценностями", – LRT.lt sakė R. сказала Милюте.

По ее словам, в каждой власти были люди, которые понимают или не понимают значение СМИ.

"Но если говорить о тенденциях, то и уничтоженная запись, и ограничение доступа к данным ЦР (поскольку введение платы - это ограничение доступа), а также поправки к закону об ЛРТ, демонстрируют следующую тенденцию - эта власть хочет посмотреть, насколько далеко ей дадут зайти. Мы журналисты и общество не дадим, тогда может остановиться, если же дадим - пойдет дальше, это точно", – сказала Милюте.

© DELFI / Robertas Narmontas

Журналист Эдмундас Якилайтис сказал, что журналистов Литвы хотят лишить права, которое есть даже у российских журналистов.

"Данные ЦР важны для всего общества, это не какой-то каприз журналистов, эти данные доступны во всех цивилизованных странах. Даже в России они доступны. У журналистов должна быть возможность получать такие данные и сообщать обществу об интересах законодателей", – сказал Якилайтис.

По его словам, значим и факт уничтожения записи. Он заметил, что это и своеобразная проблема конституционности.Это ограничение права общества на получение информации.

"Если запись есть, если появилась потребность у общества на получение этой записи, она должна быть доступна обществу, чтобы ознакомиться с аргументами ведомств при принятии решения", – сказал Якилайтис.