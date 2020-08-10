Собрано 100 кубов загрязненной воды, в море остатков нефти нет

По словам Альгиса Латакаса, точное количество загрязнений пока невозможно установить, так как они были собраны вместе с водой.

"Точно сказать не можем, так как производится забор загрязнения вместе с водой. Воды попадает очень много. Количество загрязнений вместе с водой - 100 кубов", - сообщил журналистам в Клайпеде Латакас.

Он утверждал, что нет информации, чтобы загрязнения были в море: "Вчера информация была такая, что загрязнений в море уже нет. Информации, чтобы были замечены нефтяные пятна в море - нет".

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Руководитель порта отметил, что сейчас основная цель - выяснить источник и происхождение загрязнений. По имеющейся информации загрязнения приплыли в Зимнюю бухту из акватории.

Пятно нефтепродуктов в акватории порта было замечено в воскресенье в 6 часов утра. Тогда были развернуты сорбирующие боны для сбора нефтепродуктов длиной 350 м, вызваны аквалангисты и судно по сбору нефтепродуктов Naras.

В воскресенье часть загрязнений достигла Балтийского моря у Мелнраге.