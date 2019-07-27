В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27 июля утром сняли памятную доску в честь генерала Йонаса Норейки-Ветры.
Captain Jonas Noreika - Genera Vėtra with his future wife c. 1936, Photo LGGRTC

Эту информацию BNS подтвердил советник мэра города Александрас Зубряковас. По его словам, ее увезли на охраняемую площадку компании Grinda.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что такое решение было принято, чтобы унифицировать позицию по всем памятным знакам, связанным с тоталитарными режимами – это касается и скульптур на Зеленом мосту, которые сняли 4 года назад, и Норейки.

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"По этой причине я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который несмотря на усилия в борьбе с врагами Литвы, допускал действия, которым нет оправдания, это касается изоляции евреев и конфискации их имущества (таким правом его наделила оккупационная власть), таким образом он создал условия для последующего уничтожения евреев оккупационной властью", – сказал в комментарии BNS Шимашюс.

В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. Уже некоторое время не смолкали дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.

Защитники Норейки подчеркивают его заслуги в антисоветском подполье, акцентируют, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян оккупационной советской властью.

В апреле этого года памятную доску Ветре молотом разбил Станисловас Томас, который баллотировался в Европарламент. После этого работники компании Grindа вернули склеенную доску на место, а представители мэрии стали решать ее дальнейшую судьбу, советуясь с историками.

Напомним, что на этой неделе Вильнюсская мэрия приняла решение переименовать аллею Казиса Шкирпы в аллею Триколора (Триспальвес) (имя Шкирпы также связано с антисемитскими заявлениями).

Это решение вызвало возмущение среди людей, которые считают, что Шкирпа внес большой вклад в борьбу за независимость Литвы.

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