Со вторника воздушное пространство стран Балтии патрулируют лётчики Бельгии и Дании

Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании.
ВВС Бельгии и Дании на авиационной базе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16. Во вторник в этом городе состоится официальная церемония смены контингентов.
Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии из Эстонии будет проводиться чешскими военнослужащими, которые придут на смену британскому контингенту.
Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.
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