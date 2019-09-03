Со вторника воздушное пространство стран Балтии патрулируют лётчики Бельгии и Дании

Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании.

ВВС Бельгии и Дании на авиационной базе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16. Во вторник в этом городе состоится официальная церемония смены контингентов.

Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.

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Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии из Эстонии будет проводиться чешскими военнослужащими, которые придут на смену британскому контингенту.

Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.