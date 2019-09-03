Во вторник в рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии начинают дежурство бельгийские и датские военнослужащие.
© AFP/Scanpix

Контингенты этих стран примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании.

ВВС Бельгии и Дании на авиационной базе в Шяуляй разместят по четыре истребителя F-16. Во вторник в этом городе состоится официальная церемония смены контингентов.

Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.

Статьи по теме:
Из-за учений РФ истребители НАТО чаще сопровождали военные самолёты  (2)

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии из Эстонии будет проводиться чешскими военнослужащими, которые придут на смену британскому контингенту.

Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

Общество

Международный скандал, связанный животными: если бы не поляки, литовские инспекторы ничего не заметили бы

В конце июля этого года произошел беспрецедентный...

Три месяца после трагедии в Юрбаркасе: с пострадавшей девушкой все еще работают психологи (1)

Трагедия в Юрбаркасе, которая произошла в конце мая,...

Со вторника воздушное пространство стран Балтии патрулируют лётчики Бельгии и Дании

Во вторник в рамках миссии воздушной полиции НАТО в...

Самые влиятельные в Литве 2019: рейтинг чиновников и служащих (10)

В списке самых влиятельных чиновников и служащих –...

Во вторник будет по-осеннему холодно и дождливо

Во вторник погода сильно изменится. Значительно...

TOP новостей

Namo statybos Namo statybos

Массовое злоупотребление: вокруг Вильнюса на сельскохозяйственной земле строят дома (7)

Вы хотите построить дом в красивом месте недалеко от...

Самые влиятельные в Литве 2019: рейтинг чиновников и служащих (10)

В списке самых влиятельных чиновников и служащих –...

Литовский город, в котором за жилье платят, сколько просят, поскольку выбора нет (2)

Новый жилищный рынок в Алитусе – один многоквартирный...

Три месяца после трагедии в Юрбаркасе: с пострадавшей девушкой все еще работают психологи (1)

Трагедия в Юрбаркасе, которая произошла в конце мая,...

Во вторник будет по-осеннему холодно и дождливо

Во вторник погода сильно изменится. Значительно...