Городская мэрия сообщила, что в жилых домах и офисах отопление включат в течение 3 дней со дня начала отопительного сезона.
В детских садах, школах и больницах отопление включено с пятницы.
В начале недели вопрос начала отопительного сезона намеревалась решать и Вильнюсская мэрия.
Другие крупные города начинать отопительный сезон пока не планировали.
Отопление включают, когда три дня подряд среднесуточная температура бывает ниже 10 градусов.
"Университет, где Литва и Беларусь пересекаются": в ЕГУ начался новый учебный год (3)
1 октября в здании бывшего Августинского монастыря...
DELFI попробовал еду в школах: справедливо ли возмущение родителей (28)
С сентября родители детсадовцев и школьников стали...
Со вторника в Паневежисе начинается отопительный сезон (3)
2 октября в Паневежисе начинается отопительный сезон.
В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (38)
В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...
Академики предлагают в следующем году отметить 1010-ю годовщину упоминания имени Литвы (48)
В следующем году академики предлагают отметить 1010-ю...
TOP новостей
Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (36)
Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...
DELFI попробовал еду в школах: справедливо ли возмущение родителей (28)
С сентября родители детсадовцев и школьников стали...
Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (38)
О приближающемся экономическом кризисе говорят все...
Учителей каких специальностей не хватает в Литве: это затишье перед бурей (7)
301 – столько первокурсников в этом году приняты в...
В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (38)
В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...