Городская мэрия сообщила, что в жилых домах и офисах отопление включат в течение 3 дней со дня начала отопительного сезона.

В детских садах, школах и больницах отопление включено с пятницы.

В начале недели вопрос начала отопительного сезона намеревалась решать и Вильнюсская мэрия.

Другие крупные города начинать отопительный сезон пока не планировали.

Отопление включают, когда три дня подряд среднесуточная температура бывает ниже 10 градусов.