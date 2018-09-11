Во вторник по Литве пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью он охватит взморье и западную часть Жемайтии, а днем - всю страну. Хотя температура будет довольно высокой, будет пасмурно, поднимется ветер, пойдет дождь.
Įkaitusį Vilnių nuplovė liūtis
© DELFI / Karolina Pansevič

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура днем 17–22°C, на востоке 25°C.

Во вторник днем в Вильнюсе будет облачно, к вечеру пройдет дождь. Температура воздуха 22-24°C. В Каунасе и Алитусе до 24ºC. на градус меньше будет в Паневежисе, Мариямполе, Йонаве, Утене, Кедайняй. В Шяуляй температура составит 21°C. В Клайпеде и Тельшяй будет всего 20°C, в Мажейкяй - 19°C.

В среду, по последним данным, будет ветрено и дождливо. Больше всего осадков ожидается на севере страны. Температура ночью 11–16°C, днем 17–22°C, на юге будет 23–25°C.

В четверг будет прохладнее. Ночью дождь, днем без осадков Ночью будет 10–15°C, днем 17–21°C.

В пятницу днем на юге страны пройдут дожди. Ночью туман. Температура ночью 6–11°C, на взморье 12–14°C, днем до 17–21°C.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве прогнозируют сильный ветер и осадки

В ближайшие дни температура воздуха в Литве составит...

Парламент Литвы не будет ограничивать число аптек в городах

Парламент Литвы принял решение не вмешиваться в рынок...

"Евростат" сообщает о переменах статистики занятости в Литве (1)

Во втором квартале 2018 года, по сравнению с данными за...

Сейм Литвы запретил сообщать о способе самоубийства (3)

Парламент Литвы изменил правила публичной...

Шило в мешке не утаишь – новые вопросы, связанные с бизнесом мужа министра образования Литвы (7)

11 сентября фракция Союза отечества-Христианских...

TOP новостей

Жителей Литвы ждет нелегкий выбор, который определит размер пенсии в будущем (63)

Жителей Литвы ждет нелегкая задача – сделать такой...

Жители Литвы смогут вернуть часть средств за починку автомобиля и ремонт квартиры (16)

Няни, строители и автомеханики со следующего года не...

Шило в мешке не утаишь – новые вопросы, связанные с бизнесом мужа министра образования Литвы (7)

11 сентября фракция Союза отечества-Христианских...

Хорошая новость: литовские права будут действительны еще в 50-ти странах мира (4)

В начале осенней парламентской сессии министр...

Мачюлис: новый экономический кризис может быть обусловлен политическими ошибками (7)

Прежние экономические кризисы сами по себе не...