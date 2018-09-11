Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура днем 17–22°C, на востоке 25°C.
Во вторник днем в Вильнюсе будет облачно, к вечеру пройдет дождь. Температура воздуха 22-24°C. В Каунасе и Алитусе до 24ºC. на градус меньше будет в Паневежисе, Мариямполе, Йонаве, Утене, Кедайняй. В Шяуляй температура составит 21°C. В Клайпеде и Тельшяй будет всего 20°C, в Мажейкяй - 19°C.
В среду, по последним данным, будет ветрено и дождливо. Больше всего осадков ожидается на севере страны. Температура ночью 11–16°C, днем 17–22°C, на юге будет 23–25°C.
В четверг будет прохладнее. Ночью дождь, днем без осадков Ночью будет 10–15°C, днем 17–21°C.
В пятницу днем на юге страны пройдут дожди. Ночью туман. Температура ночью 6–11°C, на взморье 12–14°C, днем до 17–21°C.
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