Такое постановление президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года.

Литва входит в число 53 стран, граждане которых с октября этого года смогут ездить в Ленинградскую области и в Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе.

Чтобы получить визу, надо не позже чем за 4 календарных дня до запланированной поездки заполнить электронную форму и получить по электронной почте уведомление о получении визы.

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По действующему порядку, жители Литвы по электронной визе также могут ездить в Калининградскую область. Такая виза действует 30 дней и по ней разрешается находится в России не больше 8 дней с момента пересечения границы. Такой же порядок действует и в случае с визами в Санкт-Петербург.

Заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия сказала "Интерфакс", что разница будет только в способах сообщения – на поезде приехать в Петербург нельзя.

С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут ездить по электронным визам во все регионы России.

В списке стран, граждане которых смогут оформить электронные визы, значатся Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.