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С 7 июля меняется порядок движения в Старом городе Вильнюса – отныне можно будет заезжать в Старый город, но не удастся проехать по нему транзитом. О чем важно помнить?
Со вторника меняется порядок движения в Старом городе Вильнюса
© Vytautas Kandrotas

"Самое главное – не спешить и ехать со скоростью 20 км/ч, тогда вы успеете заметить все знаки. А если вы уже допустили ошибку, въехали не туда, то спокойно выезжайте назад и езжайте, куда вам надо. Или просто оставьте автомобиль на стоянке и идите пешком, куда вам надо, любуясь Старым городом", – советует вице-мэр Витаутас Миталас.

По его словам, самое главное - заранее запланировать маршрут, рассмотреть схемы в интернете, как въездов в Старый город так и выездов и стоянок.

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Примеры зарубежных стран показывают, что первые три месяца жители будут недовольны новым порядком, поскольку им придется менять привычки, но потом, когда люди свыкнутся, все почувствуют пользу от покоя в городе, менее активного движения. Один из наилучших примеров такой системы – Стокгольм, где для пересечения Старого города надо платить налог, а чтобы попасть, куда хочется, приходится ехать в объезд – так жителей побуждают ходить пешком, ездить на велосипеде или на общественном транспорте и пересекать Старый город, не загрязняя окружающую среду.

Ранее планировалось ввести новшества с 1 июля, однако было решено повременить, поскольку после долгих выходных в городе сокращается количество транспорта, а значит водителям будет проще приспособиться к переменам.

Eismo pokyčiai Vilniuje
Eismo pokyčiai Vilniuje
© Vilniaus miesto savivaldybė

Старый город поделили на четыре зоны: коричневую (ул. Траку), оранжевую (ул. Исландиёс), фиолетовую (ул. Субачаус) и голубую (ул. Латако).

Основные въезды будут через ул. Траку, Исландиёс, Субачаус и Латако, а выезды – ул. Вису Швянтую, Клайпедос и Университето. Въехать в Старую часть можно и через другие улицы, но все они будут в ходить в одну из четырех зон.

В каждой зоне будет 1-2 выезда, движение будет регулироваться знаками и заграждениями. Таксисты смогут приезжать в Старый город, но должны учитывать новый порядок движения. В будущем муниципалитет намерен оборудовать в Старом городе места посадки и высадки пассажиров.

По данным муниципалитета, сейчас транзит в Вильнюсе составляет 40%, а утром до 70% потока. Это повышает уровень загрязнения и шума, влияет на состояние исторических зданий, на качество жизни и проведения досуга.

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