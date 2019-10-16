Пресс-конференцию на эту тему 16 октября провел Госконтроль Литвы.

"200 млн. евро - это много или нет?" – вопрошал государственный контролер Арунас Дулькис.

Он заметил, что рядом с жителями есть несколько десятков организаций, фондов, учреждений, которые получают фиксированное финансирование.

"Это кажется невероятным, но в 2018 году на такое финансирование ушло 700 млн. евро. Мы об этих деньгах не говорим <...> Многие фонды даже не возвращают деньги в бюджет. В конце 2018 года такой неиспользованный остаток был 200 млн. евро", – сказал Дулькис.

Он подчеркнул, что пришло время пересмотра этих программ. Речь идет о фондах Присмотра за дорогами и их развития, Глобального потепления, программе утилизации отходов, фондах поддержки культуры и спорта и т.д.

"Государственные аудиторы не предлагают уничтожать эти фонды или не финансировать их, мы просто шлем сигнал, что настало время пересмотра программ и выяснить, что для нас значат эти 700 млн., эти 200 млн. евро", – сказал Дулькис.

Заместитель главного контролера Живиле Симонайтите сказала, что больше половины таких программ с фиксированным финансированием не пересматривали 16 лет.

"Рекордсмены – специальная программа мэрий по поддержке охраны окружающей среды, которая существует с 1991 года, программа мэрий по поддержке здоровья общества – с 1998 года, программа финансирования лесохозяйственной деятельности – с 2001 года, охраны окружающей среды – с 2003 года.

Что касается программы охраны окружающей среды, на нее выделяют 6 млн. евро в год. 16 лет назад не хватало финансирования из других источников. Поэтому финансирование сделали фиксированным. Может, надо проверить, прошло 16 лет? Может уже достаточно?" – сказала специалист.

"В 2018 году 100 000 евро истратили на корма для животных в зоопарке, на формы для специалистов 70 000 евро, почти 20 000 евро - на сувениры, для акции по превенции использования одноразовых кофейных стаканов (мне это особенно нравится) – еще 15 000 евро на тетради с из рисунками о глобальном потеплении.

Покупали на эти деньги также экскурсии, поездки, покупали экологические кофейные зерна, настольные календари с графиками вывоза мусора", – рассказала Симонайтите.

Она заметила, что государство финнасирует также немало проектов, которые зарабатывают деньги.

"Например, издание книг. Мы не говорим, что это не надо финансировать, но в 3 из 9 случаев, когда издательство получило финансирование государства, книги продавали дороже, чем другие издательства. Мы поддержали, чтобы они могли продать дороже.

Финансируем издание книг Юваля Ноя Харари, Умберто Эко, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, это не те авторы, которых не будут покупать без дополнительного финансирования. Мы финансируем покупку оборудования для АО – для очистки грунта, сортировки отходов, оборудования площадок. Это действия АО", – сказала Симонайтите.