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Летний сезон завершился, поэтому со столичной Лукишкской площади убирают пляж Open Beach. Песок увезут на другие вильнюсские пляжи.
Со столичной Лукишкской площади убирают искусственный пляж
© DELFI / Andrius Ufartas

Работы начнутся в среду.

"Этот проект, направленный на побуждение туризма, несомненно стал одним из самых ярких летних событий в Литве. Пляж всем послал весть о Вильнюсе – это город, в котором свобода и детская радость превыше бюрократической тирании", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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По словам мэра, успех этого пляжа заставляет думать и о других подобных проектах на следующий сезон.

Пляж на площади появился в конце июня как ответ на ограниченную возможность отдыха за границей – так Вильнюс на лето стал курортом с пляжем в самом центре. Для этого на площадь привезли 330 куб. м песка.

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