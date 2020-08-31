Со столичной Лукишкской площади убирают искусственный пляж

Работы начнутся в среду.

"Этот проект, направленный на побуждение туризма, несомненно стал одним из самых ярких летних событий в Литве. Пляж всем послал весть о Вильнюсе – это город, в котором свобода и детская радость превыше бюрократической тирании", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По словам мэра, успех этого пляжа заставляет думать и о других подобных проектах на следующий сезон.

Пляж на площади появился в конце июня как ответ на ограниченную возможность отдыха за границей – так Вильнюс на лето стал курортом с пляжем в самом центре. Для этого на площадь привезли 330 куб. м песка.