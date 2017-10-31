С 1 ноября в Литве меняется часть требований и правил ПДД. На автомагистралях и скоростных магистралях с 1 ноября по 1 апреля допустимая скорость составляет 110 км/ч, на других дорогах асфальтированных или бетонных дорогах – не больше 90 км/ч, а остальных на загородных дорогах – не больше 70 км/ч.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Paulius Garkauskas

До 1 ноября на автомагистралях допустимая скорость составляет 130 км/ч.

Водители также должны помнить, что осталось немного времени для смены покрышек. С 10 ноября до 31 марта в Литве запрещается эксплуатировать транспортные средства и прицепы на летних покрышках.

Также стоит не забывать, что глубина протектора покрышек для легковых автомобилей должна быть не меньше 3 мм (минимальная допустимая). С 1 ноября по 31 марта разрешается использование шипованных шин.

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Если автомобиль с шипованными шинами, на машине должен быть специальный знак.

За отсутствие зимней резины грозит предупреждение или штраф от 5 до 11 евро. Однако самое главное – безопасность, поэтому если полиция останавливает машину на летней резине, имеет право лишить ее техосмотра, а такую машину уже нельзя использовать.

Кроме того, если водитель не поменяет резину и попадет в ДТП, то не получит страховку, даже если у него машина застрахована страхованием Kasko. Страховка также не действует, если причиной ДТП стали неподходящие или плохие шины. К примеру, если ДТП произошло 12 ноября, когда шел снег, а автомобиль был с летней резиной или протектор зимних шин был глубиной менее 3 мм.

Если виновником ДТП был водитель на авто с неподходящими шинами, но автомобиль был застрахован, то пострадавшему водителю компенсируют ремонт. Однако страховая компания может взыскать эту сумму с виновника ДТП.

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