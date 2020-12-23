Со среды в Вильнюсе снова меняется расписание общественного транспорта

"Часть маршрутов временно отменяется, автобусы и троллейбусы будут курсировать реже, с такими промежутками, чтобы они не ездили ни пустыми, ни полупустыми. Так город посылает горожанам ясную весть – встречайте праздники дома, откажитесь от ненужных поездок", – сообщала компания.
Во вторник действовало новое расписание, однако из-за появления незапланированных потоков пассажиров, компания "Услуги сообщения" изменила мнение и запустит в часы пик больше транспорта.
"Мы должны не только обеспечить сообщение, но и немедленно реагировать на ситуацию. Мы видим, что на некоторых маршрутах во вторник было больше пассажиров, людям было нелегко соблюдать дистанцию", – сообщает компания.
Со среды в часы утреннего и вечернего пика будут чаще курсировать автобусы 1G, 2G, 4G, 5G, 7, 40, 50 и троллейбусы 2 маршрута. На 10, 46, 115 автобусных маршрутах будут курсировать более вместительные транспортные средства.
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