Со среды в Литве контролируют перемещение между городами: список мест, где стоят посты

На сайте eismoinfo.lt можно найти информацию о полицейских постах на дорогах Литвы.
По данной информации видно, что полиция будет дежурить на основных дорогах, ведущих в Каунас, Клайпеду или Паневежис.
Напомним, что правительство Литвы решило ограничить перемещение жителей с 16 декабря 2020 до 24.00 ч. 2021 г.
Усиленные проверки будут проводить в выходные и праздники - с 13 ч. 18 декабря по 21 ч. 20 декабря, с 13 ч. 23 декабря до 21 ч. 27 декабря и с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января.
По территории Литвы можно перемещаться только в случае крайней необходимости: если возвращаешься домой; если едешь на похороны; на работу; на вокзал или в аэропорт; к врачу; по другим объективным причинам, если они требуют безотлагательного переезда.
Жители могут ездить на территорию другого муниципалитета и в том случае, если там у них есть собственная недвижимость.
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