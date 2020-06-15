aA
Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис сказал, что несмотря на то, что с 17 июня ношение масок в общественных местах будет необязательным, людям все же рекомендуют не отказываться от них.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

"После окончания карантина маски надевать необязательно, однако мы настоятельно рекомендуем продолжать их носить, если вы чувствуете, что это необходимо ради окружающих вас людей или если вокруг много людей, или если вы хотите обезопасить себя и окружающих", – сказал на пресс-конференции Сурплис.

До 16 июня включительно все жители старше 6 лет должны надевать маски на рынках, в магазинах, в автобусах, троллейбусах, на автобусных остановках, во время массовых мероприятий, экскурсий и т.д. Маски надо надевать во всех закрытых помещениях, кроме кафе и ресторанов во время принятия пищи и в спортзалах во время занятий спортом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты (10)

Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не...

Предприниматели в Паланге хотели бы поднять цены, но опасаются конкуренции (27)

В Паланге начался летний сезон, однако цены пока...

"Delfi Главное": новости недели и интервью с мэром Вильнюса, который ответил на вопросы читателей

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Самое печальное место Вильнюса: сюда каждый день за едой приходят безработные и пенсионеры (96)

Уже не раз писали и говорили, что после карантина нас...

Эпидемиолог о семейных праздниках: как не разбудить коронавирус (5)

Как провести лето, чтобы не пришлось изолироваться или...

TOP новостей

В ожидании окончания карантина: жители Литвы уже не понимают, что разрешено, а что - нет (6)

Большая часть жителей Литвы считает, что получает...

Со среды ношение масок в Литве станет необязательным (1)

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис...

Премьер-министр Литвы обратился в полицию по факту клеветы (1)

После того как в минувший четверг неизвестные краской...

Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты (10)

Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не...

В выходные отдыхающие заполонили палангский пляж: как люди выполняют указание министра

Карантин в Литве отменяют с 17 июня. Однако уже в...

|Maža didelių žinių kaina