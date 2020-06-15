"После окончания карантина маски надевать необязательно, однако мы настоятельно рекомендуем продолжать их носить, если вы чувствуете, что это необходимо ради окружающих вас людей или если вокруг много людей, или если вы хотите обезопасить себя и окружающих", – сказал на пресс-конференции Сурплис.
До 16 июня включительно все жители старше 6 лет должны надевать маски на рынках, в магазинах, в автобусах, троллейбусах, на автобусных остановках, во время массовых мероприятий, экскурсий и т.д. Маски надо надевать во всех закрытых помещениях, кроме кафе и ресторанов во время принятия пищи и в спортзалах во время занятий спортом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В ожидании окончания карантина: жители Литвы уже не понимают, что разрешено, а что - нет (6)
Большая часть жителей Литвы считает, что получает...
Со среды ношение масок в Литве станет необязательным (1)
Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис...
Премьер-министр Литвы обратился в полицию по факту клеветы (1)
После того как в минувший четверг неизвестные краской...
Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты (10)
Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не...
В выходные отдыхающие заполонили палангский пляж: как люди выполняют указание министра
Карантин в Литве отменяют с 17 июня. Однако уже в...